Hot Wheels Unleashed Devs pour faire en sorte qu’un grand jeu de course se sente minuscule

Le studio italien Milestone est connu pour ses simulations de course. MotoGP, MXGP, Ride, la série du Championnat du monde des rallyes, c’est tout Milestone. Hot Wheels Unleashed, le jeu de course d’arcade à succès surprise mettant en vedette les voitures jouets emblématiques de Mattel parcourant des boucles défiant la physique et effectuant des sauts à couper le souffle, est à peu près aussi loin que possible d’une simulation hardcore. Nous avons parlé au producteur exécutif de Milestone, Michele Caletti, des défis liés à l’application de la grande expérience de course du studio à une échelle beaucoup plus petite.

Les Hot Wheels sont de petites voitures dans un grand monde. L’échelle des véhicules moulés sous pression brillants de Mattel est une grande partie de leur attrait. Les croisements avec des jeux de course à échelle normale comme Forza Horizon 3 sont très amusants, mais les véhicules finissent toujours par se sentir comme de vraies voitures et camions cosplayés comme Hot Wheels. Cette notion était celle que les développeurs de Milestone ont pris à cœur lors du développement de Hot Wheels Unleashed.

« Représenter les voitures comme les jouets réels aide car cela renforce le sentiment d’échelle », a déclaré Michele Caletti à Kotaku dans une récente interview par e-mail. L’une des astuces pour représenter les véhicules Hot Wheels à leur échelle appropriée n’était pas d’aller trop loin avec les détails. « Ils ont tous les détails des originaux, s’ils avaient été ajoutés, ils auraient paru plus gros. »

Une de mes voitures préférées dans ma collection pour des raisons roses évidentes. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

Une voiture Hot Wheels n’est pas seulement une petite version d’une voiture du monde réel. Chaque petit modèle moulé sous pression a ces roues de vitesse en plastique avec les jantes indubitables avec ces petites épingles au milieu. Les applications de peinture ont de petites imperfections. Quelques lignes de moulures sont visibles. Bien qu’il existe des lignes délimitant les portes, les capots et les coffres, il est évident que ce ne sont pas de véritables pièces mobiles.

Les voitures de Hot Wheels Unleashed ressemblent à des jouets Des taches scintillantes dans la peinture aux textures en plastique sur les roues, il n’y a pas lieu de les confondre avec de vrais jouets. Vous pouvez même voir les marques sur le plastique d’où il est sorti de son moule.

Parfait. Capture d’écran : Jalon / Kotaku

Le maintien du sens de l’échelle Hot Wheels a également été un facteur important dans la façon dont les lieux de course réels de Unleashed ont été construits. « Nous avons découvert que lorsque les repères de taille manquent, comme des objets proches et qui mettent en évidence les dimensions réelles de la voiture, il est très difficile de juger », a déclaré Caletti. Pour résoudre ce problème, les développeurs ont rempli le monde d’objets familiers pour aider à renforcer le sens de l’échelle.

La piste College Campus du jeu contient des livres et des meubles, des boîtes de classement et des tableaux en liège recouverts de dépliants. Le sous-sol a des machines d’arcade, des tables de billard et des jeux de fléchettes. J’adore passer devant le panier de basket du Skate Park. Cela me fait me sentir super petit.

« Les textures aident aussi », a déclaré Caletti. « Grain de bois, fissures au sol, empreintes digitales, tout indique subtilement la taille réelle des voitures. » Si vous regardez à droite du Rodger Dodger dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir le tourbillon révélateur d’une empreinte digitale sur la piste. C’est à peine perceptible lorsque vous dévalez la piste à une vitesse vertigineuse, mais cela fait une réelle différence dans l’apparence du jeu. Toutes ces petites astuces de texture et d’échelle se réunissent pour créer un jeu de course à l’échelle Hot Wheels unique. Si les voitures de Mattel pouvaient conduire toutes seules, ce serait comme ça.

C’est un type de course très différent du tarif de simulation normal de Milestone, qui, selon Caletti, a conduit à une réaction très différente des fans. « Habituellement, les joueurs de nos titres de simulation posent des questions sur certains détails des suspensions (du véhicule) ou de l’électronique. Ici, les gens s’amusaient beaucoup, créant beaucoup de morceaux et de livrées. Cela ressemble à une fête mondiale. C’était presque trop. Les prévisions du développeur concernant les pistes créées par les joueurs et les conceptions de livrées pour la première semaine après le lancement de Hot Wheels Unleashed ont été atteintes en à peine deux jours.

Chupa-chose. Capture d’écran : Jalon / Kotaku

« Il y a des livrées si complexes qu’elles vont bien au-delà des attentes. Ils en ont reproduit de vrais qui sont tout simplement étonnants. Ils ont rendu d’autres hommages aux jeux vidéo, c’est incroyable », a déclaré Caletti. Une recherche rapide des livrées du buggy des dunes Sandivore a abouti à une vaillante tentative de phacochère Halo. J’ai également trouvé une version verte de la camionnette Solid Muscle que quelqu’un avait peinte en vert, planté un L blanc sur le côté et nommé Luigi, donc il y a différents niveaux de créativité en jeu.

« Ensuite, il y a les pistes », a poursuivi Caletti. «Il y a certaines tendances, vous pouvez en trouver avec 50 boucles ou 20 serpents (des décors interactifs basés sur le jeu de jeu Snake Mountain de Hot Wheels), la course là-bas est tout simplement hilarante. Ensuite, il y a des pistes « puzzle », où atteindre la fin nécessite des techniques aériennes intelligentes. » Les pistes de puzzle sont des créations de joueurs particulièrement intelligentes qui vont au-delà des parcours normaux, obligeant les joueurs à penser en dehors de la piste, lançant souvent leurs véhicules dans les airs pour atteindre la ligne d’arrivée.

Je pense que je vais être malade. Capture d’écran : Jalon / Kotaku

La communauté Hot Wheels Unleashed a vraiment adopté les outils fournis par Milestone, et il y a beaucoup plus à venir pour eux avec lesquels jouer. Bien que Caletti ne puisse pas dire grand-chose, il a dit que les saisons de course joueraient un grand rôle dans l’avenir du jeu, à commencer par la saison de course DC Super-Villains récemment annoncée, qui commence le 11 novembre et les véhicules à thème et les options de personnalisation pour le sous-sol en jeu. Vient ensuite le DLC Batman Expansion le 2 décembre, qui comprend une carte de défi solo sur le thème de Gotham et un nouvel environnement de course Batcave.

D’une manière ou d’une autre, Milestone a transformé ce jeu sur les petites voitures en quelque chose de grand, et il ne fera que s’agrandir à partir d’ici.