Hot Wheels Unleashed – Le meilleur de l’univers Hot Wheels est là !

Le jeu de course d’arcade bourré d’action impressionne par ses graphismes, la personnalisation des voitures et des pistes et les modes de jeu.

Les joueurs peuvent se préparer à dériver, se propulser, sauter et s’écraser sur les emblématiques pistes orange Hot Wheels dans divers modes de jeu solo. Ils peuvent également défier leurs amis dans des courses multijoueurs en ligne et hors ligne, en profitant du mode écran partagé.

Le jeu

Prenez le volant des véhicules les plus cool, les plus rapides et les plus légendaires, avec leur propre personnalité, leur style de conduite et leurs niveaux de rareté. Découvrez tous ses attributs uniques et comment les utiliser pour relever chaque piste et relever chaque défi. Et avec l’éditeur, faites de votre véhicule un chef-d’œuvre de vitesse unique en son genre.

Caractéristiques

Large sélection de véhicules Hot Wheels avec différents attributs et caractéristiques uniques, que les joueurs peuvent personnaliser avec différents skins, tels que Rodger Dodger, Twin Mill, Rip Rod, Bone Shaker, Night Shifter, Dragon Blaster et Sharkruiser, entre autres.

Des lieux inattendus et enveloppants

Amusez-vous sur et en dehors de la piste avec de nombreux environnements détaillés et interactifs, où n’importe quel objet peut jouer un rôle et devenir une véritable partie de votre circuit.

Éditeur de piste

Construisez vos pistes incroyables et uniques dans n’importe quel environnement de jeu, en mélangeant des morceaux de piste spéciaux et des éléments spécifiques à l’emplacement pour un plaisir de course sans fin. Partagez vos créations avec le monde ou profitez des circuits réalisés par d’autres joueurs comme vous. Le jeu propose également un éditeur de pistes révolutionnaire qui permet aux joueurs de créer des pistes uniques et personnalisables dans n’importe quel environnement de jeu et de les partager avec la communauté des joueurs, comme ils le feraient dans la vraie vie avec les pistes Hot Wheels et la gamme Trackbuilder.

Multijoueur

Préparez-vous à dériver, propulser, sauter (et crasher) sur des pistes folles sans fin dans des courses multijoueurs, en ligne et hors ligne. Grâce au mode écran partagé, vous pouvez courir côte à côte avec vos amis et votre famille – du canapé aux étoiles !

Fiche technique

Pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC. Développeur / Éditeur : Milestone / Koch Media. Genre : simulateur / course. Langue : manuel et textes en espagnol. PEGI : +3. Prix ​​conseillé : à partir de 39,99 euros.

www.hotwheelsunleashed.com