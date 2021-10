Hot Wheels Unleashed Review – Toybox Drift

Combinant des courses d’arcade rapides avec du plastique nostalgique, Hot Wheels Unleashed vise à offrir aux joueurs l’expérience de course de voitures miniatures à jointures blanches que les publicités de la marque ont toujours promises. Complet avec un mélange de vraies voitures, de véhicules sous licence comme la DeLorean de Retour vers le futur et d’originaux emblématiques de Hot Wheels comme le Bone Shaker, Hot Wheels Unleashed embrasse la marque, vous permettant de parcourir des pistes en plastique de construction créative dans de petites voitures miniatures. Guider ces véhicules en plastique à travers des pistes de course aux couleurs vives logées dans des pièces surdimensionnées évoque très efficacement le souvenir de la mise en place des jouets originaux dans mon propre salon quand j’étais enfant, et cela, avec une mécanique et une sensation de conduite stellaires, fait de Hot Wheels Unleashed une joie de jouer.

Le mode City Rumble de Hot Wheels Unleashed remplace une campagne solo, offrant une carte d’ensemble remplie de courses rapides, de contre-la-montre, de secrets et de cinq combats de boss qui peuvent être sélectionnés. Terminer un événement vous permet d’avancer plus loin sur un chemin de progression particulier, soit en vous dirigeant vers la prochaine bataille de boss, soit en trouvant une récompense supplémentaire dans la ville. Chaque mission offre des récompenses sous forme de matériaux de mise à niveau, de pièces de monnaie et d’objets à débloquer qui sont soit de nouvelles pistes pour le mode de jeu rapide, soit de nouveaux objets pour décorer l’environnement du sous-sol. Tout cela rend le mode solo relativement simple, limitant les barrières entre vous et la prochaine course pleine d’action.

La conduite dans Hot Wheels Unleashed atteint le point culminant des courses de style arcade, offrant des commandes simples qui offrent toujours suffisamment de profondeur pour se sentir gratifiant. Le jeu ne comporte qu’une pédale d’accélérateur, une pédale de frein et un bouton boost. Le frein peut être utilisé pour dériver, et c’est aussi compliqué que la course le devient. Cependant, chaque voiture ayant une maniabilité et une vitesse différentes, maîtriser les dérives dans les virages et la synchronisation des boosts est une expérience stimulante et enrichissante. Apprendre le meilleur moment pour utiliser le boost sur une boucle ou quand réduire la vitesse dans un virage serré change d’un véhicule à l’autre, offrant la profondeur nécessaire pour donner au jeu une certaine longévité. Les véhicules plus lourds comme les food trucks n’ont pas autant de vitesse mais se contrôlent plus facilement pendant la course et la dérive, tandis que les véhicules plus légers se déplacent plus rapidement, mais peuvent être plus difficiles à contrôler. Les véhicules plus légers ont également plus de chances de se retourner si vous prenez un virage trop fort ou si une autre voiture vous fonce dessus, il y a donc aussi des considérations stratégiques à prendre en compte.

Les pistes de course, quant à elles, sont disponibles dans l’orange Hot Wheels classique ou dans quelques couleurs alternatives. Toutes les courses sont soit trois tours, soit une seule course point à point, ce qui est décevant, car Hot Wheels se sent particulièrement bien adapté pour inclure des types d’événements plus uniques, comme une course à élimination directe ou des défis de cascades. Chaque carte comporte une combinaison de boosts, de boucles, de sauts et d’obstacles pour créer des expériences uniques. Les obstacles dans le jeu se présentent sous la forme de pièces arrêtées, comme des araignées géantes qui pendent au-dessus de la piste et tirent des toiles qui arrêtent les voitures sur leur trajectoire, ou des obstructions plus simples comme des ventilateurs qui soufflent contre les voitures.

Il existe d’autres décors qui ne sont pas des obstacles, comme la rampe de départ de la bouche T-Rex et le garage de stationnement, qui ajoutent une personnalité supplémentaire aux pistes. Le plus gros problème avec les décors est qu’ils sont en nombre limité et qu’ils sont utilisés avec parcimonie. Les énormes décors Hot Wheels sont une partie essentielle du jouet du monde réel et servent à donner plus de personnalité visuelle aux pistes qui, autrement, se ressemblent toutes, même si elles sont conçues de manière unique. Les coups de pied arrêtés dans le jeu sont impressionnants lorsqu’ils sont utilisés et offrent de la variété, mais il n’y en a tout simplement pas assez. Et cela alimente le plus gros problème de Hot Wheels Unleashed, à savoir le manque de variété visuelle. Toutes les pistes commencent à se brouiller, en particulier lorsque plusieurs pistes du même environnement sont lues l’une après l’autre. Tous les morceaux ont des noms et des designs uniques, mais ils ne se sentent jamais vraiment mémorables. Même les cinq combats de boss, tous comportant un ensemble d’obstacles différent, ne se sentent pas tout à fait mémorables à la fin. Hot Wheels Unleashed a certainement beaucoup de pistes prédéfinies et la possibilité de télécharger celles créées par les joueurs, ce n’est donc pas un manque de variété sur la route, juste des stimuli visuels.

Bien que chaque piste de course préconstruite ait des dispositions et des obstacles différents, toutes les courses se déroulent dans l’un des cinq environnements suivants : le sous-sol, le garage, le skatepark, le gratte-ciel ou le campus universitaire. Malheureusement, ces environnements deviennent périmés avec le temps, même lorsque la piste elle-même semble encore fraîche. Le sous-sol peut être personnalisé, mais les options sont minces et certaines sont verrouillées derrière des pièces de monnaie. Ces pièces sont également utilisées pour déverrouiller de nouvelles voitures, donc les dépenser pour des décorations est un gaspillage.

Les décors dans le jeu sont impressionnants lorsqu’ils sont utilisés et offrent de la variété, mais il n’y en a tout simplement pas assez, et cela alimente le plus gros problème de Hot Wheels Unleashed, à savoir le manque de variété visuelle.

En ce qui concerne l’obtention de nouveaux véhicules, Hot Wheels Unleashed propose gratuitement de nouvelles voitures. Les voitures sont obtenues à partir de boîtes aveugles, d’offres à durée limitée dans la boutique ou de récompenses pour avoir exploré le chemin secondaire de City Rumble. Ni les boîtes aveugles ni les offres à durée limitée ne peuvent être achetées avec de l’argent réel, mais plutôt en gagnant des pièces dans le jeu. Les missions récompensent régulièrement des pièces et offrent parfois des boîtes aveugles, de sorte que vous débloquez fréquemment de nouvelles voitures, ce qui vous permet de changer la sensation de conduite. Malheureusement, si vous espérez obtenir un véhicule sous licence spécifique comme la DeLorean, la Batmobile ou le Teenage Mutant Ninja Turtles Party Wagon, vous devrez avoir de la chance avec une boîte aveugle ou l’un des articles rotatifs de la boutique. Ces voitures plus rares sont également dotées de statistiques maximales, donc en tirer une plus tôt dans la campagne peut faciliter la tâche, bien que cela décourage l’utilisation d’autres voitures jusqu’à ce que vous ayez les matériaux nécessaires pour les mettre à niveau.

Chaque véhicule a des statistiques et des niveaux de rareté différents, mais toutes les voitures peuvent être améliorées, ce qui signifie que n’importe quelle voiture peut être un concurrent viable avec un peu de travail. Les boîtes aveugles donnent fréquemment des véhicules en double, en particulier des voitures communes, mais les voitures supplémentaires peuvent être échangées contre des matériaux de mise à niveau ou des pièces de monnaie. Les matériaux de mise à niveau sont gagnés beaucoup plus lentement que les pièces de monnaie, donc échanger des voitures indésirables est un moyen bienvenu d’accélérer la mouture.

La musique emboîte le pas, avec un nombre limité de pistes électroniques sans voix dans le jeu, qui semblent toutes trop similaires. La musique correspond certainement à l’ambiance d’arcade à haute énergie de Hot Wheels Unleashed, mais un manque de variété signifie qu’elle devient répétitive après un certain temps.

La course résiste aux quelques dizaines de courses nécessaires pour déverrouiller et battre les cinq boss de la ville, et continue d’être engageante alors que vous effectuez quelques dizaines de courses supplémentaires pour terminer tous les événements. Pour du contenu supplémentaire, il existe un nombre limité de panneaux secrets sur la carte, qui peuvent tous être déverrouillés en accomplissant des missions secrètes. Bien que quelques missions secrètes soient utilisées pour bloquer la progression vers les boss, les panneaux énoncent assez clairement la tâche à accomplir. Ces missions vous obligent à battre un boss spécifique ou à vous demander de terminer un événement avec une certaine voiture. Dans mon cas, la voiture dont j’avais besoin pour faire avancer l’histoire était une récompense que j’avais déjà terminée, il n’était donc pas nécessaire de moudre des boîtes aveugles pour avancer.

Pour ceux qui cherchent à créer des pistes, les outils d’édition de Hot Wheels Unleashed offrent des tonnes d’options en morceaux pour travailler avec et façonner la piste. Le jeu permet également de placer un nombre assez élevé de pièces (les emplacements sont régis par une valeur globale en points, chaque objet ayant un coût spécifique) pour que vous puissiez créer des pistes d’une longueur de marathon. Les menus et les commandes de l’éditeur de piste sont maladroits sur un contrôleur, mais pas assez pour vous empêcher de créer une bonne piste. Les outils pour partager les pistes avec d’autres joueurs sont pauvres. Vous pouvez télécharger n’importe quelle piste que vous avez créée sur votre “liste partagée” et les joueurs peuvent la télécharger en consultant votre profil, mais il n’y a aucun moyen de rechercher dans les cartes que d’autres joueurs ont téléchargées sans accéder directement à leur profil. En dehors de la campagne solo, vous pouvez jouer à des courses rapides ou à des contre-la-montre sur n’importe laquelle des pistes que vous avez déverrouillées ou construites.

Galerie

Le multijoueur en ligne, quant à lui, propose à la fois des salles privées et un matchmaking aléatoire. Bien qu’il n’y ait pas de système de classement ou de récompense en dehors des placements sur des courses individuelles, le multijoueur en ligne offre la possibilité de voir différentes cartes créées par la communauté. Chaque nouveau parcours est voté pour cinq options : trois pistes prédéfinies et deux pistes personnalisées. Ce système donne un bon mélange de cartes communautaires plus intenses et plus farfelues et de cartes préconstruites plus ciblées.

Hot Wheels Unleashed capture la magie des voitures en plastique avec des courses rapides et fluides, mais le coffre à jouets est un peu peu profond. Il existe de nombreuses cartes et voitures, mais le nombre limité d’environnements, de musique et de décors en fait une expérience qui commence à vieillir rapidement. En conséquence, Hot Wheels Unleashed monte au sommet de sa course, qui ressemble à du beurre lorsqu’il dérive dans les virages et accélère dans les boucles, en utilisant le camion de nourriture ou la voiture sous licence que vous sortez de la boîte aveugle, mais ne le fait pas. apporter assez de la personnalité de la licence.