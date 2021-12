Hotboii lance un nouveau projet électrique, « Life Of A Hotboii »

Rappeur montant de Floride Hotboii a abandonné son nouveau projet intense et réfléchi, Life of a Hotboii. La sortie permet au jeune MC de faire évoluer ses prouesses techniques – ajoutant de nouvelles dimensions à sa livraison rapide de signature – tout en montrant sa croissance en tant qu’auteur-compositeur alors qu’il détaille son ascension d’un enfant décousu d’Orlando à l’un des talents les plus alléchants du rap.

L’album trouve Hotboii mettant la pédale émotionnelle au métal, rappant au sommet de sa forme alors qu’il réfléchit aux mesures qu’il a prises et aux erreurs qu’il a commises pour devenir un homme meilleur et un rappeur. « Dream » nous donne un avant-goût de l’énergie qu’il apporte au projet : « C’est chaud comme tu te sens dans cette cellule, ce cahier de composition et ce stylo / N***a enfermé, tu n’as pas d’amis. »

En plus des bars à âme nue de Hotboii, le projet propose également des tours de stars d’un certain nombre d’invités de premier plan, dont 42 Dugg, Sac d’argent Yo, et Lil Tjay. Mais Hotboii est à son meilleur lorsqu’il a l’espace pour creuser profondément dans son histoire pour raconter son histoire et les histoires de ceux qui l’entourent.

« Dear Diary » est l’un de ses morceaux les plus audacieux sur le plan conceptuel à ce jour, révélant le récit de Lil Vari, un rappeur aux prises avec plusieurs séjours en prison. « Il a dit qu’il allait sortir, prêcher, il parle et tu ferais mieux d’écouter », rappe-t-il. « Et il essaie vraiment d’arrêter de pécher, un jour le Seigneur ne lui pardonnera pas. » C’est une chanson puissante et introspective qui met en lumière le fardeau de l’incarcération des jeunes hommes noirs en Amérique.

Hotboii a transformé ses luttes en leçons de vie, mais il sait que beaucoup d’autres n’ont pas autant de chance. C’est la preuve d’une approche empathique et méditative du rap, une approche qui creuse profondément dans ses propres émotions mais qui regarde aussi au-delà de lui-même.

