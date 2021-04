Hotboxin avec Mike Tyson rend hommage au regretté rappeur DMX en se souvenant de la marche du ring emblématique avant le combat de retour de François Botha après avoir mordu l’oreille d’Evander Holyfield

Mike Tyson a rendu hommage au DMX en se souvenant de sa marche sur le ring emblématique avant son retour contre François Botha en 1999.

La mort du rappeur a été confirmée vendredi après que le joueur de 50 ans ait subi une crise cardiaque la semaine dernière, sa famille affirmant qu’il était “ un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin ”.

DMX a collaboré avec d’énormes artistes tels que Jay-Z et LL Cool J

Les gens sont descendus dans les rues de New York pour rendre hommage au DMX vendredi

Dix-huit mois après avoir mordu honteusement l’oreille d’Evander Holyfield lors d’un match de boxe, Tyson a marqué son retour sur le ring en combattant Botha.

L’homme le plus méchant de la planète avait purgé une interdiction de 15 mois pour ses actions honteuses lors du match revanche de Holyfield.

Tyson a utilisé la chanson “ Intro – It’s Dark And Hell Is Hot ” de DMX pour intimider Botha et faire taire une MGM Grand Garden Arena bondée.

Le podcast Hotboxin avec Mike Tyson a rendu hommage au DMX en partageant un vieux clip d’Iron Mike marchant vers le ring avec la musique du rappeur.

Et la musique aurait pu jouer un rôle dans la victoire de Tyson alors qu’il faisait un retour gagnant sur le ring en éliminant Botha au cinquième tour.

Cependant, Tyson n’était pas entièrement convaincu par sa performance.

S’adressant aux journalistes après sa victoire, il a déclaré: «Je suis un peu gêné. Je voulais briller ce soir. Ça prend du temps. Ça prend du temps.

La marche épique du retour de Tyson est l’une des plus intimidantes de tous les temps

Tyson n’avait besoin que de cinq rounds pour battre Botha

«Rome ne s’est pas construite en un jour. Je dois m’améliorer beaucoup plus. J’ai un long chemin à parcourir.

«Je n’étais pas inquiet. Je savais que j’allais l’assommer. C’était juste une question de temps.”

Tyson a remporté des victoires sur Julius Francis, Lou Savarese, Brian Nielsen et Clifford Etienne, mais a subi des défaites face à Lennox Lewis, Danny Williams et Kevin McBride.

L’ancien champion de boxe poids lourd a fait un retour à la boxe à l’âge de 54 ans lorsqu’il a fait match nul avec Roy Jones Jr lors d’un combat d’exhibition en novembre dernier.

Le mois dernier, Tyson a affirmé qu’il se battrait contre Holyfield dans un combat de trilogie le 29 mai.

«Je veux juste que tout le monde sache, le combat est en cours avec moi et Holyfield», dit-il:

«Holyfield est un homme humble, je le sais. Et c’est un homme de Dieu, mais je suis l’homme de Dieu.

«Et, écoutez, je vais réussir le 29 mai.»