Hôtel de ville Nirvana : Décomposer l’épisode 3 de « Succession »

La famille riche la plus misérable de la télévision est de retour pour se battre pour le contrôle de Waystar Royco, et The Ringer suivra leurs manigances à chaque étape du processus. Chaque semaine, nous détaillerons les développements les plus importants, suivrons qui dirige la ligne de succession littérale et cataloguerons les brûlures les plus sauvages de chaque épisode, les meilleurs cousins ​​Greg–isms, et plus encore. Continuons avec le troisième épisode, « The Disruption ».

Ligne de succession de la succession, semaine 3

Au tiers de la troisième saison de Succession, nous voyons enfin le PDG par intérim de Waystar au travail, ce qui ne fait que confirmer le peu de pouvoir dont dispose réellement Gerri. Les sous-fifres de l’entreprise se tournent toujours vers Logan pour avoir le dernier mot sur tout mouvement lors des « réunions de stratégie » ; à un moment donné, Logan aboie après Gerri pour avoir plané près de lui, comme si la personne théoriquement en charge de l’entreprise était une nuisance pour essayer de rester engagée. Certes, rien de tout cela n’est une nouvelle pour Gerri, qui a travaillé aux côtés de Logan assez longtemps pour savoir qu’il ne cédera jamais son trône. Mais elle sait aussi qu’il vaut mieux être dans l’orbite du pouvoir que d’exercer ce pouvoir elle-même.

Vous savez qui d’autre devrait savoir que Logan utilise les gens comme des pions et rien d’autre ? Peut-être la personne qui a déjà passé une saison entière à être traînée par la fausse promesse du poste le plus élevé. Néanmoins, Shiv se sent enhardie par son nouveau poste chez Waystar – présidente des opérations nationales, un échelon en dessous de Gerri – et est prête à jouer avec les derniers stratagèmes de Logan. Après avoir appris que Kendall envisage un retour dramatique dans les bureaux de Waystar, Shiv essaie de l’en dissuader lors d’un dîner du Comité pour la protection et le bien-être des journalistes. (Note latérale : c’est juste un endroit incroyable pour que les Roys attirent l’attention sur eux-mêmes, car Waystar est clairement un modèle d’intégrité journalistique.) Elle dit à Kendall que leurs intérêts sont alignés et qu’elle veut réparer Waystar de l’intérieur, ce qui est le seul moyen pour qu’un changement significatif puisse se produire. Mais Kendall voit le geste de paix apparent pour ce qu’il est vraiment : une tentative de le censurer. Comme s’il y avait des doutes persistants après avoir convaincu une victime d’un croisiériste de ne pas témoigner devant le Congrès la saison dernière, Shiv a vendu son âme pour gagner leur père. « Regarde ça », lui dit Kendall. « C’est toi maintenant. Je suis vraiment désolé pour toi, Siobhan.

L’ironie de l’échange est qu’il intervient juste après que Kendall se soit excusé pour les mots durs qu’il lui a adressés après qu’elle ait refusé de prendre son parti dans l’épisode précédent. Même si les enfants Roy se poignardent dans le dos pour le sport, ils reconnaissent tous qu’il y a certaines limites à ne pas franchir. Lorsque Kendall interrompt la mairie de Waystar à l’échelle de l’entreprise et sape le premier grand discours de Shiv en tant que président en faisant exploser le « Rape Me » de Nirvana, c’était juste. Ce n’était pas personnel. Mais pour se faire davantage aimer Logan, Shiv fait quelque chose d’impardonnable, en publiant une lettre ouverte condamnant Kendall pour être une toxicomane, un père absent et un misogyne. Ce n’est pas que le contenu de la lettre soit faux – nous avons toute l’émission comme preuve que Kendall est coupable de ces choses – mais c’est le genre de mouvement qui se répercute en dehors des salles de réunion et des penthouses. C’est plus qu’un autre coup d’échecs, c’est une attaque personnelle contre le personnage de Kendall à la vue de tout le monde.

C’est révélateur que Roman et Connor ont refusé de signer la lettre ; même ils ont assez d’empathie pour que Kendall ne s’abaisse pas aussi bas. (En toute justice, ils l’ont également fait pour protéger leurs propres intérêts.) À la fin de la saison 2, Logan a dit à Kendall qu’il avait des réserves sur le fait que son fils ne devienne jamais PDG parce qu’il n’était pas un tueur – une déclaration vicieuse compte tenu de toute la culpabilité Kendall a nourri le meurtre accidentel de quelqu’un. En diffusant le linge sale de Kendall pour que le monde entier puisse le voir, Shiv a porté un coup corporel important et ressemble tout à fait au tueur que Logan recherchait chez ses enfants.

À emporter de la semaine : cultiver une image

« Vous êtes très préoccupé par la façon dont vous allez vous passer », a déclaré un journaliste à Kendall pendant le déjeuner au début de « The Disruption », ce qui pourrait être l’euphémisme de l’année. Même en retirant l’ego fragile de Kendall de l’équation, les Roys sont dans le domaine de la création d’images et se soucient de la façon dont le public les perçoit. C’est pourquoi Kendall accepte d’être interviewé par le journaliste pour commencer, et pourquoi il devient obsédé par la comédienne fictive Sophie Iwobi (jouée par l’animatrice de fin de soirée Ziwe Fumudoh), dont l’émission de fin de soirée, The Disruption, donne ce l’épisode de la semaine son titre.

Bien sûr, c’est une chose pour Kendall d’être conscient de son image publique, c’en est une autre de savoir qu’Iwobi l’appelle à plusieurs reprises « Oedipussy » n’est pas beau. (Kendall est ravi qu’Iwobi lui accorde autant d’attention car cela signifie qu’il fait « partie de la conversation. ») être témoin de. Il suffit de regarder les visages des fêtards qu’il oblige à regarder un extrait de l’émission :

Captures d’écran via HBO

Sa confiance irrationnelle – ou sa réticence à lutter contre le vrai poids de ses actions – est si profonde qu’il contacte l’équipe d’Iwobi et accepte une interview dans son émission.

Pendant ce temps, un plan d’attaque de réhabilitation d’images à plusieurs volets est en cours chez Waystar. Sans surprise, la trahison de Kendall lors de la conférence de presse a amené le public à se demander : « Hé, peut-être que les enfants de Logan Roy le détestent ? » alors les laquais des relations publiques veulent que les autres enfants participent à un blitz de presse «Nous aimons papa» et partagent des anecdotes réconfortantes à son sujet. (LOL.) Roman doit se contenter d’un souvenir de pêche à la mouche qui s’est réellement passé avec Connor, qui nous dit tout ce que nous devons savoir sur la dynamique familiale déprimante des Roy.

Et du côté des employés, les employés de Waystar exigent de la transparence après que la réputation de l’entreprise a été traînée dans la boue. Les gens posent des questions très compréhensibles mais très difficiles à répondre comme : « Je suis gêné de dire à ma mère que je travaille chez Waystar, un conseil ? » (Réponse de Roman : « Ouais : baise ta mère. ») Donc, Shiv dirige une mairie à l’échelle de l’entreprise, bien qu’avec des questions approuvées par les relations publiques, bien sûr.

Mais autant cultiver une image est le thème de « The Disruption », autant le faire n’est pas si facile. Kendall et Shiv ont tous deux du mal à se cacher derrière des mots à la mode approuvés par les relations publiques et des blagues écrites par des professionnels, s’effondrant face à eux-mêmes. L’interruption sur le thème du Nirvana de Kendall est vicieuse et exagérée – un seul de ces haut-parleurs JBL coûte 1 300 $ – mais il touche également à une vérité que personne ne peut tout à fait nier. Et la lettre de Shiv traverse Kendall : en voyant la lettre quelques minutes avant son entretien avec Iwobi, il laisse tomber son fanfaron Techno Gatsby et se recroqueville dans la salle des serveurs du studio comme un petit garçon effrayé :

Mais aussi mauvais que de se dégonfler d’une interview de fin de soirée à la dernière minute pour chercher Kendall, ce n’est rien comparé aux agents du FBI arrivant à la porte de Waystar à la fin de l’épisode. (Étonnamment, le raid du FBI se produit en même temps que Tom organise un dîner pour les annonceurs d’ATN.) Pour une famille aussi soucieuse de son image que les Roy, la perception du FBI faisant irruption avec une assignation à comparaître est tout aussi inquiétante que le préposé. ramifications juridiques.

L’affichage le plus insensible de la richesse

Nous avons un petit croisement avec le cousin Greg Corner cette semaine : vous voyez, notre roi dégingandé est ravi d’être récompensé par Kendall pour sa loyauté (et ses documents de croisière). Par Greg, Kendall va lui offrir une montre. Et comme il ne paie pas la facture, Greg a l’œil sur un garde-temps chic qui coûte [deep breath] 40 000 $. Même la plupart des montres pour hommes actuellement sur le site Web de Rolex ne sont pas aussi chères.

Mais les vibrations aspirantes à 1 pour cent de Greg ne durent pas longtemps – pour commencer, il confond Kendall en acceptant de « le mettre en contact » avec un marchand de montres haut de gamme comme un accord pour le payer. « Ne sois pas bizarre avec moi, je ne suis pas ton putain de papa de sucre », dit Kendall. Puis, après avoir mangé lui-même le coût énorme, Greg découvre que la montre ne fonctionne même pas. Il en fait tellement d’histoires qu’un assistant de l’émission de Sophie Iwobi se demande s’il y a quelque chose qui ne va pas avec Greg quand il commence à agiter son poignet, ce qui, comme le souligne Kendall, donne l’impression qu’il branle un fantôme :

Pauvre Greg, qui doit maintenant vérifier l’heure à l’ancienne : en sortant son téléphone de sa poche.

Les insultes les plus brutales de la semaine

5. Sur le nouveau slogan d’entreprise de Waystar : « Nous l’obtenons ». Un peu comme ces dames sur le bateau de croisière l’ont compris ? -Romain

4. Sur Greg cherchant un avocat externe : « J’ai entendu dire que vous aviez un très bon avocat. Est-il vrai que vous pouvez le trouver à tout moment, de jour comme de nuit, parce qu’il a un de ces nœuds papillon qui s’illumine et tourne en rond ? -À M

3. Après que Roman ait montré un minimum d’affection pour son père dans une interview : « Je ne t’ai jamais pris pour un pédé. » —Logan

2. Sur Kendall souffrant d’un cerveau riche du Caucase : « Ce qui se passe, c’est que la richesse et la blancheur génétiquement héritées peuvent entraîner une contraction des voies neuronales dans le cerveau et faire croire au patient qu’il s’est réveillé alors qu’il n’est qu’un putain de connard. » —Sophie Iwobi

1. Une critique sur Twitter de l’arc de personnage de Kendall Roy: « Il a clairement des problèmes de santé mentale et une culpabilité folle associée à une dépendance, c’est tout et c’est triste. » — Quelqu’un, très précisément, sur Twitter

Le cousin Greg Corner

Nous avons déjà évoqué le parcours tragi-comique de Greg essayant de marquer une montre de luxe, mais une intrigue secondaire intéressante dans l’intrigue secondaire est son comportement affectueux avec le responsable des relations publiques de Kendall, Comfry, ce qui signifie essentiellement qu’il frappe Dasha du rouge. Podcast effrayant. Cela semblerait confirmer ce que le célibataire le plus sexy de New York, Nicholas Braun, a taquiné au Wall Street Journal en juin à propos de la vie personnelle de Greg « arrondie » dans la saison 3. En tout cas, espérons que Greg gère mieux sa vie amoureuse. qu’il n’est à jongler avec la loyauté entre l’équipe Kendall et l’équipe Logan.

D’une part, il semble que Greg n’ait fait aucun effort pour cacher le fait qu’il socialise toujours avec Kendall, puisque Tom l’interpelle avant de le déplacer (lire : rétrograder) dans un autre bureau. L’état échevelé des nouvelles fouilles rend les sentiments de Tom à propos de Greg très clairs en ce moment. « Je veux dire, ce n’est pas, euh, très gentil, » ajoute Greg utilement.

Pour réparer sa relation tendue avec Tom – et donc Logan – Greg lui donne un aperçu du plan de Kendall pour prendre d’assaut les locaux de Waystar. (Ce n’est pas que cela ait fait une différence pendant l’hôtel de ville catastrophique.) Mais bien que cela ait calmé Greg pour le moment, tout cela semble susceptible de lui exploser au visage. Il essaie de rester dans les bonnes grâces de Kendall, Logan et Tom, tandis que son grand-père Ewan envisage de l’utiliser comme un pion dans son propre plan pour abattre Waystar.

S’il ne fait pas attention à ses mouvements dans les semaines à venir, Greg va finir comme sa nouvelle montre : cassée et consommable.