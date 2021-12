hôtel du Lancashire évacué alors que les clients commencent à s’effondrer le lendemain de Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Royal Bar & Hotel, à Morecambe, Lancashire, a vu un certain nombre d’invités emmenés à la Royal Lancaster Infirmary le lendemain matin. Une fuite de monoxyde de carbone aurait causé l’effondrement d’un certain nombre d’invités.

Les rapports détenus sur les personnes admises à l’infirmerie royale de Lancaster, certains ont déjà été publiés.

On ne pense pas que les blessures causées par le monoxyde de carbone mettent la vie en danger.

Kerri Smith, 45 ans, a déclaré après l’incident qu’elle et sa famille élargie restaient de l’autre côté du Royal Bar & Hotel sur Marine Road Central et de The Crown plus haut sur la même route.

Mme Smith, de Manchester qui travaille à Morecambe, a déclaré à LancLive qu’elle avait vu deux jeunes garçons et une jeune fille de sa famille s’effondrer.

Elle s’est ensuite précipitée pour avertir le personnel sur place de prendre des mesures.

Elle a déclaré au point de vente: « Mes enfants et petits-enfants restaient là-bas et je suis allé les faire sortir et j’ai alerté le personnel pour qu’il appelle les pompiers et fasse sortir les gens, car je soupçonnais qu’il s’agissait de monoxyde de carbone à cause de la façon dont ils tombaient comme des dominos .

« La moitié de ma famille est maintenant à l’hôpital de Lancaster le lendemain de Noël. »

LIRE LA SUITE: Les constructeurs de cow-boys ont ruiné des dizaines de maisons et fraudé des propriétaires vulnérables

Un porte-parole du service d’incendie et de sauvetage du Lancashire a déclaré à LancsLive: « Nous avons été appelés pour une fuite de monoxyde de carbone signalée dans une propriété de Marine Road Central à Morecambe vers 9h39.

« Nous avons d’abord été contactés par le service d’ambulance du Nord-Ouest.

«Le service d’ambulance a soigné plusieurs personnes sur les lieux tandis que nos équipes sont restées sur les lieux pendant environ six heures à travailler avec Cadent Gas pour sécuriser la propriété.

« Un certain nombre de personnes ont été transportées à l’hôpital. L’enquête a maintenant été transmise au conseil municipal de Lancaster. »

Express.co.uk a contacté The Royal Bar & Hotel pour commentaires