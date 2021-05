Pour la première fois dans la série Hotel Transylvania, Drac perdra sa sensibilité de vampire et deviendra humain. Cela se produit lorsque son gendre humain (joué par Andy Samberg) décide qu’il veut devenir un monstre comme le reste du Drac Pack et sa femme Mavis. Il se rend chez Van Helsing de Jim Gaffigan pour faire l’acte, et dans le processus Drac entre dans les feux croisés d’un rayon défectueux et devient un Homo sapien vivant et respirant. Découvrez la bande-annonce ci-dessous: