Hotel Transylvania: Transformania sauter des théâtres, sera publié par Amazon Video – Rapport

Sony et Amazon sont sur le point de signer un accord pour que le film d’animation Hotel Transylvania : Transformania soit diffusé dans le monde entier sur Prime Video. Tel que rapporté par Variety, l’accord vaut plus de 100 millions de dollars.

La nouvelle fait suite à des informations de la semaine dernière selon lesquelles Sony cherchait à déplacer la date de sortie de deux de ses grands films d’automne, Venom: Let there be Carnage et Hotel Transylvania: Transformania, à la suite d’une augmentation des infections au COVID-19 aux États-Unis. Mais alors que la suite de Venom recule de quelques semaines au 15 octobre, elle maintient toujours une sortie en salles exclusive. Cependant, Sony a choisi de sortir Hotel Transylvania: Transformania, qui attirera une population beaucoup plus jeune, via Amazon. Variety déclare que Sony a conservé les droits pour le divertissement à domicile, la télévision linéaire et une sortie en salles en Chine.

Contrairement à bon nombre de ses concurrents tels que Disney, Paramount et Warner, Sony n’a pas sa propre plate-forme de streaming. Plus tôt cette année, il a signé un accord avec Netflix pour sortir ses films après leur sortie des cinémas, et tout au long de la pandémie, il a vendu ses films à divers autres services, notamment The Greyhound à Apple TV +, An American Pickle à HBO Max, et Les Mitchells contre les Machines à Netflix.

Hotel Transylvania: Transformania était initialement prévu pour une sortie en décembre 2020. Il a ensuite été déplacé en juillet de cette année, puis en octobre. Le film met en vedette Andy Sandberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi et David Spade.

Le premier film Hotel Transylvania est sorti en 2012 et la série a rapporté jusqu’à présent plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. Il y a également eu une émission animée de Disney Channel Hotel Transylvania, deux courts métrages et plusieurs jeux vidéo.