Hôtesse Japon, à la recherche de quelque chose d’historique

in

08/07/2021 à 20h30 CEST

La délégation japonaise de basket-ball féminin rencontre les États-Unis favoris en finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir étonnamment évincé la France en demi-finale. Les hôtes ne faisaient pas partie des grands prétendants à la finale, où l’Espagne, la France ou la Serbie pourraient participer, mais ils ajouteront leur premier métal olympique quoi qu’il arrive en finale.

Les Etats-Unis, qui ont remporté tous leurs engagements dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et battu (79-59) la championne d’Europe en titre, la Serbie, en demi-finale, cherche une nouvelle médaille d’or, qui serait la septième consécutive après Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016.

Les Nord-Américains ont un bloc solide et autoritaire en phase offensive, ce qui les a menés à la grande finale sans difficultés excessives. L’équipe, en effet, chaque fois qu’elle a participé aux Jeux Olympiques, n’a jamais quitté le podium : huit médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Le Japon, contre l’histoire

Les Japonais ont montré un brillant niveau face à la France et ont scellé le ticket pour la grande finale de leur cinquième participation aux JO (Montréal 1976, Atlanta 1996, Athènes 2004 et Rio de Janeiro 2016). Avec une cinquième place à Montréal 1976 comme meilleur résultat, Le Japon obtiendra sa première médaille olympique de l’histoire.

Le métal doré est présenté comme quelque chose de pratiquement impossible. Les Américains ont passé près de trois décennies sans perdre un match aux Jeux olympiques et n’ont jamais perdu contre le Japon: deux défaites à Rio de Janeiro 2016 et Tokyo 2020 (toutes deux par une différence d’au moins deux chiffres) et une autre défaite lors de la Coupe du monde féminine 1998.