in

Le monde doit remercier le légendaire directeur éditorial et éditeur de WWD, John B. Fairchild, pour la phrase Fashion Victim et une foule d’autres bons mots élégants.

« C’est à La Caravelle que j’ai inventé l’expression ‘Fashion Victim’ après une demi-bouteille de vin et du temps passé à regarder les dames au déjeuner et à quel point elles étaient mal habillées. Ils étaient trop habillés pour être vus », a-t-il déclaré en 2001.

Mais le talent de WWD pour nommer n’était pas une merveille. Voici un aperçu de quelques autres gardiens – certains sont plus explicites que d’autres.

SA: Septième Avenue

Ils portent: Copyright en 1924 et toujours très utilisé.

Flash de mode: Copyright dans les années 1950.

Victime de la mode: Ceux qui sont trop habillés pour être vus, FVs pour faire court, inventé en 1970. « Au lieu d’être simplement des femmes bien habillées, elles deviennent des panneaux d’affichage ambulants pour tous les derniers symboles de statut. Ils permettent à la mode de les porter plutôt que de porter la mode qui leur convient.

Les Locomotives: Les déménageurs et les shakers.

RB: Rich Bitches, inventé en 1982.

Cyclones sociaux: Terme des années 1980 pour Gayfryd Steinberg et cet acabit.

Les belles personnes: Tu sais qui tu es.

Le pack chat: Un sous-ensemble des BP (Beautiful People), inventés en 1971, « Les CP sont ceux qui réussissent à New York. Quand ils entrent dans une pièce new-yorkaise, il y a plus qu’une ondulation. Il y a une vague. Il y a même un Cat Pack Kiss.

Sauvages chics: Des guerriers bien habillés et bien élevés dont les sourires ne se fanent jamais.

La fosse vide: La pègre bavarde du chic.

Pantalons chauds: Short à peine là, inventé en 1970. (Sears Roebuck & Co. et Montgomery Ward ont rapidement sauté sur la tendance.) Lorsque les longueurs ont diminué, WWD les a rapidement appelés WarmPants.

Midi: Les longueurs plus longues inspirées à l’origine par « Dr. Zhivago » et vu à Paris en 1966. Ils commenceront à apparaître dans les collections de prêt-à-porter au cours des prochaines saisons.

Longuette: Les jupes plus longues des années 1970.

Jackie O: L’ancienne Première Dame Jacqueline Kennedy Onassis.

Papa O: Son second mari, Aristote Onassis.

Son élégance ultime: Gloria Guinness

La petite terreur: Truman Capote

M. Fashion Right: Bill Blass

L’étang aux grenouilles: La Grenouille, le célèbre restaurant de Manhattan.

L’Institut de l’Ennui: Tous ces gens ennuyeux.

M. Propre: Calvin Klein

Numero Uno: Giorgio Armani

Le chic: Valentino

Kaiser Karl: Karl Lagerfeld

Le repas du midi: Socialites aisées.

Mesdames qui déjeunent: Aussi les mondains aisés, inventés en 1972.

Nouvelle société: les grimpeurs sociaux des années 80.

Nonnes de la mode: Ceux qui privilégient un look type monastère de Yohji Yamamoto.

Sportif: Looks décontractés sortis de Paris dans les années 60.

Le Fumeur: Vestes de smoking à la Yves Saint Laurent.

Dur-Chic: Mode audacieuse.

Geek-Chic: Tenue adaptée aux technologies de l’information.

La pépinière de la mode: Qu’est-ce que Paris, France ?

La bataille de Versailles: Le défilé de mode emblématique de 1973, inventé dans la couverture comme une « bataille » qui a opposé cinq créateurs français à cinq américains, élevant la mode américaine.

Marcheur: Un homme de la ville au contrôle de lui-même escortant des femmes aisées sur le circuit de la fête. Il aurait été utilisé pour la première fois à propos de Jerry Zipkin, qui est devenu la confidente de certaines des femmes les plus connues et les plus riches de la société. Zipkin était aussi appelé le Papillon social, ou SM, en raison de la manière infatigable avec laquelle il s’est acquitté de sa mission.

Guêpes bancales: Types de société Blueblood, titans, célébrités.

L’ubiquiteur: Un sobriquet saisonnier attribué à la célébrité ou à la mondaine qui assiste à tout tout le temps.

Tueur Bs: Lorsque la liste A devient trop chère, il est temps d’invoquer ces B impatients pour remplir n’importe quel ancien premier rang.

La Delebrity: Célébrités qui veulent être designers et vice versa.

Une version originale de cette histoire est parue dans le numéro imprimé de WWD en 2010. Elle a été modifiée pour inclure d’autres phrases inventées par WWD.