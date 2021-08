Hotspot Shield vs Proton VPN : bataille des meilleures options VPN gratuites

Excellente option gratuite

VPN Hotspot Shield

Axé sur la sécurité

VPN Proton

C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pourrez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

Avantages

Excellent support client Bande passante illimitée chaque mois Plus de 3 200 serveurs Excellent plan gratuit disponible

Les inconvénients

Ne prend plus en charge le protocole OpenVPN

Des créateurs du ProtonMail sécurisé et crypté vient ProtonVPN. Il n’y a pas de limites de données ici, mais les utilisateurs gratuits sont déclassés au profit des utilisateurs payants pendant les heures de pointe.

Avantages

Basé en Suisse De nombreux serveurs utilisent des connexions 10 Gbps A un excellent forfait gratuit avec une bande passante illimitée

Les inconvénients

Les utilisateurs du forfait gratuit ne sont pas prioritaires pendant les heures de pointe

Le téléchargement d’un réseau privé virtuel est un excellent moyen de vous protéger contre différentes cybermenaces, de crypter vos données personnelles et de profiter de plus de contenu en ligne.

Cependant, si vous n’avez jamais utilisé de VPN auparavant ou si vous avez un budget limité, vous hésiterez peut-être à payer pour un service premium. Heureusement, il existe de nombreux fournisseurs de VPN gratuits que vous pouvez choisir à la place.

Parmi les nombreux VPN gratuits disponibles, deux des meilleurs sont Hotspot Shield et Proton VPN. Ils offrent de nombreuses fonctionnalités et capacités exceptionnelles sans prix pour les utilisateurs. Mais lequel est le meilleur? Nous les comparons pour le savoir.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Les réseaux privés virtuels sont des outils en ligne permettant de naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée. Ils masquent les adresses de protocole Internet et cryptent vos données afin que tout ce que vous faites en ligne ne puisse être retracé par des tiers comme les fournisseurs de services Internet, les gouvernements et les entreprises. Les VPN ne sont pas seulement utilisés pour améliorer la confidentialité sur Internet, mais également pour contourner les restrictions géographiques pour débloquer les plateformes de streaming et les sites Web.

Hotspot Shield vs VPN Proton : lequel coûte le moins cher ?

La meilleure chose à propos de Hotspot Shield et ProtonVPN est que ni l’un ni l’autre ne coûtent un centime car ils fournissent tous deux des versions gratuites de leurs plates-formes.

Mais comme à peu près toutes les entreprises qui proposent des plates-formes gratuites, elles permettent aux utilisateurs de passer à des abonnements premium. L’option d’abonnement premium la moins chère de ProtonVPN coûte un peu plus de 3 $ par mois. Pendant ce temps, le forfait payant le moins cher proposé par Hotspot Shield est de 2,99 $ par mois.

Hotspot Shield vs VPN Proton : quelle est la sécurité ?

Tout fournisseur VPN authentique devrait prendre au sérieux les problèmes de sécurité et de confidentialité. La version gratuite de Hotspot Shield ne fait certainement pas de compromis sur ces domaines, offrant à tous les utilisateurs un cryptage de qualité militaire en standard.

La version de base arbore également un kill switch, plusieurs protocoles VPN et une politique de non-journalisation.

Selon Hotspot Shield, sa technologie de sécurité et de confidentialité « bloque 57 millions de sites malveillants et de phishing par jour ». Il est donc sûr de dire que vous serez protégé contre les cybercriminels avec ce service.

ProtonVPN est un autre fournisseur sérieux dans la protection de ses utilisateurs contre les menaces de cybersécurité. Il a une politique sans journaux, sans publicité, un kill switch intégré, une protection contre les fuites DNS, un cryptage AES-256 et des serveurs VPN hautement sécurisés. La société est également basée en Suisse, qui est tristement célèbre pour l’application d’une législation stricte en matière de confidentialité.

Hotspot Shield vs VPN Proton : qu’en est-il des vitesses ?

Lorsque vous optez pour un service VPN gratuit, vous n’obtiendrez pas vraiment les vitesses les plus étonnantes. Hotspot Shield a une limite de vitesse de connexion de 2 Mbps et une limite de données quotidienne de 500 Mo.

ProtonVPN est légèrement meilleur car il ne limite pas les utilisateurs sur la quantité de données qu’ils peuvent utiliser chaque mois, mais comme la société le décrit sur son site Web, il n’offre que des vitesses “moyennes”. Vous constaterez peut-être que les vitesses sont particulièrement lentes pendant les heures de pointe de la journée.

Quel que soit le fournisseur VPN gratuit que vous choisissez, vous ne bénéficierez pas de vitesses incroyables pour des activités telles que le streaming et les jeux. Les VPN gratuits sont lents et, de manière réaliste, ils ne sont bons que pour les bases. Si les vitesses lentes sont un problème, vous pouvez toujours passer à un forfait payant.

Source : Proton VPN

Hotspot Shield vs VPN Proton : lequel a les meilleures applications ?

En termes d’expérience utilisateur, Hotspot Shield le fait sortir du parc. Même s’il s’agit d’un service gratuit, l’application est facile à configurer et à utiliser. Vous pouvez vous connecter rapidement aux serveurs grâce à une fonction en un seul clic, et vous pouvez télécharger le service sur des systèmes d’exploitation comme Android, iOS, Windows, Mac et Linux.

Tout comme Hotspot Shield, ProtonVPN propose également des applications pour différents systèmes d’exploitation. Ceux-ci incluent Android, iOS, Windows et Mac. Les applications de Proton sont remplies d’une variété de fonctionnalités, et vous pouvez facilement vous inscrire avec votre adresse e-mail.

Hotspot Shield vs VPN Proton : quel est le meilleur pour le streaming ?

Si vous souhaitez regarder des émissions de télévision, des films et des sports qui sont affectés par des restrictions géographiques, un VPN est certainement pratique.

En ce qui concerne le streaming, Hotspot Shield et ProtonVPN sont des choix décents. Hotspot Shield a accès à Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, YouTube et autres, et il en va de même pour Proton VPN, qui fonctionne également avec les principales plateformes de streaming.

Le nombre de serveurs VPN est également important pour le streaming, car ils vous permettront de dépasser les restrictions géographiques et d’accéder au contenu dans le monde entier. Hotspot Shield compte plus de 3 200 serveurs dans diverses parties du monde et ProtonVPN compte plus de 1 200 serveurs dans le monde.

Mais il y a une mise en garde : vous devrez passer à un forfait premium si vous souhaitez diffuser des émissions de télévision et des films. Le streaming sur la version gratuite de Hotspot Shield est limité, tandis que ProtonVPN permet uniquement aux utilisateurs premium de diffuser via sa plate-forme.

Hotspot Shield vs VPN Proton : quel est le meilleur support client ?

Qu’il s’agisse de déterminer comment configurer votre nouveau VPN ou d’essayer de résoudre un problème avec le service que vous avez choisi, vous aurez sans aucun doute des questions auxquelles il faudra répondre à un moment donné en tant qu’utilisateur VPN. C’est pourquoi le support client est si important.

Tout d’abord, parlons de la façon dont Hotspot Shield traite le support client. Il adopte une approche impressionnante de ce problème en fournissant une page entière pour soutenir les clients. Vous pouvez facilement rechercher des réponses à toutes les questions brûlantes, envoyer un e-mail à l’équipe de support client ou parler à un expert via le chat en direct.

Nous avons également été impressionnés par les installations de support client de ProtonVPN. En vous rendant sur sa page d’assistance, vous pouvez trouver des informations sur votre compte, télécharger le VPN, le configurer, dépanner et plus encore. Vers le bas de la page, vous trouverez un bouton vert qui vous permet de contacter l’équipe d’assistance de Proton. Cependant, nous n’avons malheureusement pas pu trouver de fonction de chat en direct.

Source : PlaceIt

Hotspot Shield vs. VPN Proton : conservent-ils des journaux ?

Si vous vous inscrivez auprès d’une société VPN réputée, vous n’aurez pas à vous soucier qu’elle stocke les journaux. Ce serait essentiellement un blasphème parce que les VPN sont censés améliorer la confidentialité en ligne, pas l’entraver.

Hotspot Shield affirme qu’il “ne suivra, n’enregistrera ni ne stockera jamais aucune de vos informations personnellement identifiables, y compris votre adresse IP”. Pendant ce temps, ProtonVPN dit qu’il “respecte la vie privée de ses utilisateurs et applique une politique de non-journalisation”. Ainsi, votre vie privée sera en sécurité entre les mains des deux sociétés.

Hotspot Shield vs VPN Proton : le résultat ?

Notre choix pour le meilleur VPN gratuit global de 2021 est Proton, et c’est parce que la version gratuite offre tellement de valeur. Premièrement, il n’y a pas de limites de données comme celles que vous obtenez avec Hotspot Shield, mais Proton dispose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité impressionnantes et d’applications faciles à utiliser. La version premium de Proton est également moins chère que les abonnements payants de Hotspot Shield, ce qui est pratique pour savoir si vous commencez avec le plan gratuit et décidez de mettre à niveau plus tard.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

