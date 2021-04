Hotspots: le réseau Wi-Fi public prend de l’ampleur

Le département des télécommunications (DoT) estime que le nombre de hotspots déployés prouve qu’il existe une demande pour de tels services, alors que le pays compte 700 millions d’utilisateurs haut débit sans fil et les tarifs de données les plus bas au monde.

Le réseau d’accès Wi-Fi public, baptisé interface réseau d’accès Wi-Fi du Premier ministre (PM-WANI), annoncé par le gouvernement en décembre 2020, semble décoller. Depuis le 11 janvier, lorsque le gouvernement a commencé à accepter les demandes de mise en place de tels réseaux, plus de 43 500 points d’accès ou hotspots ont été déployés à travers le pays, ont indiqué des responsables.

Le modèle de base est qu’en vertu de celui-ci, les petits commerçants peuvent devenir des revendeurs en achetant des données en vrac auprès d’opérateurs de télécommunications agréés et en les vendant à des abonnés qui n’ont pas d’accès Wi-Fi. Les responsables ont déclaré que ce type de service est comme un modèle de sachet où les personnes n’ayant pas de connexions régulières peuvent acheter des données pendant une période limitée en fonction de leur utilisation. En outre, il peut être utile dans les zones où la connectivité de certains opérateurs agréés est faible.

Dans le cadre de ce cadre, les bureaux publics de données (PDO) établiront, entretiendront et exploiteront uniquement des points d’accès Wi-Fi compatibles WANI et fourniront des services à large bande aux abonnés. L’agrégateur du bureau public de données (PDOA) sera un agrégateur de PDO et remplira les fonctions relatives à l’autorisation et à la comptabilité. Le fournisseur d’applications développera une application pour enregistrer les utilisateurs et découvrir les points d’accès Wi-Fi compatibles WANI dans la zone voisine et affichera la même chose dans l’application pour accéder au service Internet et il y aura un registre central, qui conservera les détails des fournisseurs d’applications. , AOP et AOP. Pour commencer, le registre central sera maintenu par le C-DoT.

Le département des télécommunications (DoT) estime que le nombre de hotspots déployés prouve qu’il existe une demande pour de tels services, alors que le pays compte 700 millions d’utilisateurs haut débit sans fil et les tarifs de données les plus bas au monde. Des sources ont indiqué que 8 agrégateurs de bureaux de données publics (PDOA) ont déjà été certifiés par le C-DoT. Les inscriptions aux AOP s’élevaient à 70 et bientôt elles seront également certifiées, après quoi elles pourront commencer à offrir des services. Les entreprises doivent soumettre une conformité technique pour obtenir la certification C-DoT.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait une stagnation dans la mise en place de points d’accès Wi-Fi au cours de la dernière année. Actuellement, il existe environ 5 points d’accès Wi-Fi lakh dans le pays, mais le nombre n’a pas augmenté depuis un an, mais après le cadre PM-WANI, de nouveaux points d’accès sont en cours d’installation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.