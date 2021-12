Hotstar est le choix préféré de la majorité des téléspectateurs OTT : rapport

Augmentation des dépenses essentielles et non essentielles pour 49 % et 15 % des familles respectivement

Parmi les meilleures plates-formes OTT, Hotstar, Amazon Prime, Netflix, Jio TV et MX Player figuraient parmi les meilleurs choix, selon le dernier rapport Axis My India. Intitulé «Index du sentiment des consommateurs (CSI)», le rapport indique que 27% des gens regardent OTT, la majorité des téléspectateurs OTT se situant dans la tranche d’âge 18-35 ans, préfèrent regarder Hotstar, suivi d’Amazon Prime et Netflix. En outre, 27 % préfèrent les sites Web et applications en hindi et régionaux tandis que 24 % préfèrent l’anglais, ce qui représente 60 % des jeunes.

Ce mois-ci, l’indice de sentiment d’Axis My India a également approfondi sa compréhension de la consommation des consommateurs dans l’écosystème numérique en termes de plates-formes OTT et de préférences linguistiques. Le sentiment des consommateurs a également été suivi pour comprendre leurs dépenses en termes de produits discrétionnaires et de préférences d’investissement. En outre, l’enquête a suivi l’opinion des consommateurs sur les performances de l’Inde lors de la Coupe du monde T20.

Cette idée ouvre des opportunités pour divers acteurs locaux, nationaux et internationaux en termes d’endroit et sous quelle forme placer leur contenu de marque et leurs publicités, a déclaré Pradeep Gupta, CMD, Axis My India. « Alors que l’année touche à sa fin, nous assistons à un retour progressif des consommateurs à la normale, bien qu’une légère baisse du Net Promoter Score démontre également que l’impact des dépenses festives diminue lentement. Bien que la consommation de médias reste la norme pour la majorité, notre enquête CSI a en outre révélé que les consommateurs du nord comme du sud privilégient les langues vernaculaires lorsqu’ils s’engagent avec les médias numériques », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, les dépenses globales des ménages ont augmenté pour 62 % des familles, ce qui reflète une baisse de 1 % par rapport au mois dernier. Cette augmentation se reflète principalement dans la partie nord de l’Inde. Pendant ce temps, l’augmentation des dépenses en produits essentiels comme les soins personnels et les articles ménagers s’élève à 49%, montrant une augmentation dans le nord et le sud de l’Inde. Le pourcentage de familles dont la consommation reste la même que le mois dernier a augmenté de 2% par rapport au mois dernier. De plus, les dépenses en produits non essentiels et discrétionnaires comme la climatisation, la voiture et le réfrigérateur ont augmenté pour 15 % des familles. Alors que l’augmentation des dépenses non essentielles a diminué de 3% dans l’ensemble par rapport au mois dernier. La consommation d’articles liés à la santé a augmenté pour 42 % des familles, ce qui représente globalement le pourcentage le plus faible au cours des trois derniers mois.

