HOUR Stock IPO: 7 choses à savoir alors que la boucle d’heure commence à être négociée aujourd’hui

C’est une nouvelle année, et apparemment, les marchés boursiers conservent leur statut de train de sauce pour les entreprises qui cherchent à entrer en bourse. Boucle d’heure (NASDAQ :HEURE) est une entreprise plutôt intrigante qui a décidé d’entrer en bourse aujourd’hui. Le premier jour de négoce de la société, les investisseurs ont jugé bon d’augmenter l’action HOUR à plus du double du prix d’introduction en bourse de la société, signalant un intérêt extrêmement élevé pour Hour Loop.

Hour Loop est essentiellement un vendeur tiers sur Amazon (NASDAQ :AMZN). Cette société se concentre sur des catégories de vente au détail spécifiques, couvrant les segments des ustensiles de cuisine, des vêtements, de la maison et du jardin et de l’électronique. Selon diverses sources, cette société fournit plus de 100 000 unités de stockage sur Amazon.

De toute évidence, étant donné la croissance qu’Amazon a connue, les investisseurs qui cherchent à en profiter de manière unique peuvent être intrigués par l’action HOUR. Examinons certains des détails de cette offre et ce que les investisseurs recherchent actuellement avec cette action.

Ce qu’il faut savoir sur la boucle horaire et le stock HOUR

Hour Loop est devenu public sous le symbole HOUR sur le Nasdaq aujourd’hui à 4 $ par action. Les actions de HOUR ont atteint un sommet intrajournalier à 10,31 $ par action, ce qui représente un gain record de 158 % aujourd’hui. La société a levé un produit total brut de 6 millions de dollars à la suite de l’offre. Selon les documents déposés par la société, Hour Loop a généré un revenu net de 2,3 millions de dollars sur des revenus de 31,4 millions de dollars au cours des neuf derniers mois. Le chiffre d’affaires et les bénéfices de la société ont tous deux augmenté considérablement d’une année sur l’autre, augmentant respectivement de 80 % et 83 %. Une option de surallocation a été prévue pour 225 000 actions supplémentaires, qui sont susceptibles d’être comblées. Le volume total au moment de la rédaction de l’action HOUR était de 42 millions d’actions, des ordres de grandeur supérieurs aux 1,5 million d’actions émises aujourd’hui.

