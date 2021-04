Hourglass envisage de lancer le lancement le plus perturbateur à ce jour – WWD

En juillet, Hourglass prévoit de dévoiler une innovation autour de la durabilité qui est en préparation depuis des années, a révélé Carisa Janes, fondatrice et directrice générale de Hourglass.

«C’est probablement le produit le plus perturbateur et le plus innovant que nous ayons jamais lancé», a-t-elle déclaré.

La marque utilise des emballages rechargeables d’une nouvelle manière et s’efforce à terme de réduire la consommation de plastiques à usage unique. La création, également personnalisable, donnera aux consommateurs une «façon personnalisée de s’engager avec les produits», selon Janes. «Je suis également fier de son apparence. Je voulais créer quelque chose de durable et magnifiquement conçu, un souvenir luxueux et chic qui est destiné à être réutilisé encore et encore et non jeté, ce qui contribue à réduire les déchets dans l’ensemble et est plus rentable au fil du temps. «

Cette innovation fait partie des lancements à venir de Hourglass à l’automne 2021, fabriqués à partir d’étain, d’aluminium et de plastique recyclé post-consommation. Il « offrira une façon plus ciblée de magasiner et de découvrir la couleur », a noté Janes.

Les initiatives durables en cours comprennent le déploiement de cartons unitaires certifiés FSC pour les produits phares de Hourglass cet été et la sortie de deux palettes en étain en édition limitée, disponibles pour les vacances. Les soins de la peau seront également un «objectif clé» alors que Hourglass élargit sa collection «équilibre».

«Nous continuerons à nous concentrer sur les innovations de soins de la peau enracinées dans notre ingrédient exclusif qui aide à créer une peau saine et équilibrée», a déclaré Janes. Les produits actuels comprennent un nettoyant, une essence, un écran solaire, un sérum et un baume pour les yeux, fabriqués à l’aide du complexe exclusif d’équilibrage cellulaire de la marque.

«Eye sera également une catégorie passionnante alors que nous continuons à promouvoir l’innovation dans un espace végétalien et sans cruauté», a-t-elle ajouté.

Hourglass, qui a récemment introduit les soins de la peau, a été lancée en tant que société de cosmétiques de luxe sans cruauté envers les animaux en 2004. La marque était alors à 80% végétalienne, mais a depuis travaillé pour abandonner l’utilisation de tous les ingrédients non végétaliens, y compris la cire d’abeille et l’huile de lanoline. qui «peut être associé à des processus de production nocifs», a noté Janes.

«Si vous pensez au fonctionnement de l’inventaire, nous n’avons pas tout vendu, mais tout ce qui a été commandé est végétalien», a-t-elle ajouté.

Ce voyage pour devenir 100% végétalien a commencé après une conversation avec le PDG d’Unilever, Alan Jope, alors que lui et Janes se sont rencontrés après l’acquisition de la marque en 2017.

«Quels sont les obstacles pour devenir végétalien?» Avait demandé Jope.

«Nous discutions du fait que nous venions d’annoncer publiquement que nous nous étions engagés à être végétaliens d’ici 2020», a déclaré Janes. «Il a posé la question pendant la réunion… et la plus importante pour nous à ce moment-là était le carmin.

Le carmin, un colorant produit en écrasant les insectes femelles de la cochenille, a été utilisé dans les cosmétiques pour son pigment rouge vif, mais il est également utilisé dans les aliments et les boissons, répertoriés dans les ingrédients sous carmin, acide carminique ou extrait de cochenille.

«À la fin de la réunion, dit-il, ‘J’ai envoyé une note au chef de [research and development] d’Unilever », a poursuivi Janes. «Il a dit: ‘Je lui ai demandé d’en faire sa priorité numéro un pour trouver une solution à ce problème carmin.’ Et j’étais tellement époustouflé, parce que, vous savez, Hourglass dans le monde d’Unilever est comme une tasse sortie de l’océan, en gros. Je veux dire, nous sommes si petits… Le projet a démarré tout de suite. Et nous avons commencé à travailler sur ce remplacement. »

En mars, Hourglass a présenté l’ingrédient «Red 0», son alternative végétalienne, grâce à la sortie d’un rouge à lèvres rouge en édition limitée à 40 $. Un rouge crémeux, richement pigmenté et modulable avec une finition satinée, son emballage est mince et agrémenté d’un scarabée.

«Le plus grand défi était de trouver des substituts d’ingrédients végétaliens de haute performance», a déclaré Janes à propos du processus. «Nous n’avons pas pu trouver un substitut suffisant pour le carmin, nous avons donc entrepris l’exploit de développer une alternative végétalienne qui pourrait reproduire avec précision l’intensité et la profondeur de l’original.»

Le lancement est le dernier ajout de la marque à sa ligne Confession, une collection de rouges à lèvres vegan – et rechargeables – qui se déclinent en 32 nuances. C’est le produit le plus vendu de la marque dans le monde, a déclaré Janes.

La nouvelle version est «une occasion éducative pour les consommateurs de comprendre ce que signifie être végétalien», a-t-elle ajouté. «Au moins pour moi, je ne savais pas moi-même que pour chaque livre de carmin, il y avait 70 000 insectes utilisés pour une livre, ce qui équivaut à 1 000 insectes par rouge à lèvres. Trouver un substitut à ces ingrédients d’origine animale est si important, et je ne pense pas que les gens sachent vraiment ce que cela signifie, ce qu’ils mettent sur leur visage et même ce qu’ils ingèrent. Lorsque le consommateur comprend mieux ce qui se passe réellement, je pense que cela poussera les marques, les entreprises et les fabricants à vraiment trouver des alternatives végétaliennes qui non seulement sont aussi bonnes, mais qui peuvent potentiellement mieux fonctionner. »

Une marque n’est pas «vraiment» sans cruauté tant qu’elle n’est pas végétalienne, a-t-elle déclaré.

«C’est intéressant, car sans cruauté ne signifie pas que les animaux ne sont pas blessés», a-t-elle poursuivi. «Et donc, je pense qu’en interne, lorsque nous parlions d’être sans cruauté et que les gens célébraient vraiment que nous étions sans cruauté, nous nous sommes juste dit: ‘Eh bien, ça ne va pas vraiment si nous ne sommes pas végétaliens.’ «

Alors que la marque s’efforce d’innover dans la catégorie, Janes attend avec impatience les initiatives à venir de la marque. Elle a à l’esprit la durabilité depuis le début.

«Nous avions des produits rechargeables lors de notre lancement», a-t-elle déclaré. «Personne ne le sait vraiment. Mais nous l’avons fait. Les gens s’en fichaient du tout. Mais maintenant, cela change.

Les consommateurs d’aujourd’hui plus que jamais, accélérés par la pandémie, sont plus conscients de leurs achats, de l’impact des produits sur leur santé et sur l’environnement.

«C’est formidable d’avoir un nouveau défi», a-t-elle ajouté. «Par exemple, essayer vraiment de trouver comment formuler de manière plus durable, comment développer des emballages de manière plus durable et toujours le faire sans compromettre le luxe. Je pense que c’est ce qui me passionne vraiment pour l’avenir.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez: