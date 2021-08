Hourra Mexique ! Début du tournage du nouveau film de Luis Estrada – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’humour, le sarcasme et la satire qui distinguent le cinéma de Luis Estrada arriveront sur Netflix avec la création du film de plateforme original ¡Que viva México !

Avec Alfonso Herrera, Damián Alcázar, Ana Martín et Joaquín Cosío à la tête de la distribution, le réalisateur de films comme La Ley de Herodes (1999) présentera à cette occasion une famille mexicaine particulière, qui comme chacun d’entre eux « vit sa propre l’enfer”.

« Hourra Mexique ! C’est un film qui se veut la métaphore de tout un pays et qui interroge nos valeurs, nos envies et, surtout, nos idiosyncrasies ; tout cela avec beaucoup d’humour noir et encadré dans ce petit enfer personnel auquel nous appartenons tous et que, pour le meilleur ou pour le pire, nous avons tous : La famille ». », explique Luis Estrada pour Netflix.

Le film qui est en production, avec une date de sortie provisoire pour 2022.

« Ce film est l’un des plus gros paris que nous ayons fait jusqu’à présent pour le cinéma mexicain ; C’est très excitant de pouvoir proposer un film de Luis Estrada aux membres de Netflix du monde entier. Notre engagement est # QueMéxicoSeVea et ce n’est que le début », déclare Francisco Ramos, vice-président du contenu pour Netflix Amérique latine.

Hourra Mexique ! rejoint une liste de productions que la plateforme réalise, comme l’annonce récente de la création du film sur Pedro Páramo, le grand roman de l’écrivain mexicain Juan Rulfo.

O Ruido, réalisé par Natalia Beristáin et qui raconte « la descente aux enfers de Julia, une mère à la recherche de sa fille. Et à travers ce voyage horrible, la possibilité d’être guérie grâce à la rage digne des jeunes générations de femmes qui élèvent la voix et descendent dans la rue. Être guéri, aussi en formant une communauté avec ceux qui, comme Julia, se battent pour la justice, la mémoire et la dignité pour leurs proches disparus dans un pays en proie à la violence ».

En outre, Netflix a récemment acquis des films primés tels que Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, et A Police Film, Alonso Ruizpalacios, lauréat de l’Ours d’argent.

L’intérêt pour le cinéma mexicain sur la plate-forme augmente. En effet, Netflix a annoncé il y a quelques semaines que quatre membres sur dix de la plateforme, dans le monde, avaient choisi de regarder un film mexicain.