Hourra pour le Riff Raff annonce un nouvel album et partage la vidéo de la nouvelle chanson « Rhododendron »: regardez

Hourra pour le Riff Raff a annoncé son prochain album. Il s’intitule Life on Earth et sort le 18 février via Nonesuch. Regardez une vidéo de son premier single, un morceau intitulé « Rhododendron », ci-dessous.

Hourra pour le Riff Raff (alias Alynda Segarra, chanteuse et compositrice née dans le Bronx et basée à la Nouvelle-Orléans) a déclaré que « Rhododendron » consiste à « trouver la rébellion dans la vie végétale », continuant:

Être appelé par le monde naturel et voir la vie qui vous entoure d’une manière que vous n’avez jamais connue. Une expansion de l’esprit. Un voyage psychédélique. Une percée spirituelle. Apprendre à s’adapter et être ouvert à la sagesse de votre paysage. Être appelé à réparer les choses dans votre propre arrière-cour, votre propre communauté.

Life on Earth est le premier Hourra de Segarra pour le record du Riff Raff depuis The Navigator en 2017. L’année dernière, avec Waxahatchee et Bedouine, ils ont officiellement sorti une reprise de « Thirteen » de Big Star.

La vie sur Terre:

01 loups

02 Flèches percées

03 Pointé vers le soleil

04 Rhododendron

05 La danse de Jupiter

06 La vie sur Terre

07 Reine de la nuit

08 Précieuse cargaison

09 Larmes de romarin

10 Saga

11 parents