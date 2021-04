House adopte un projet de loi pour faire de DC le 51e État ⋆ 10z viral

par Henry Rodgers, The Daily Caller:

La Chambre des représentants a adopté jeudi une loi qui donnerait le statut d’État à Washington, DC, ce qui en ferait le 51e État des États-Unis.

HR 51 a passé la Chambre 216-208. Le projet de loi désignerait «Washington, Douglass Commonwealth» comme le 51e État tout en ayant toujours un district fédéral distinct.

Les républicains ont fait valoir que le mouvement est inconstitutionnel et que les démocrates veulent un État de DC afin d’ajouter deux sénateurs démocrates au Congrès ainsi qu’un représentant démocrate à la Chambre.

«Le régime d’État des démocrates à Washington concerne deux choses: la consolidation du pouvoir et la mise en œuvre de politiques radicales. Le peuple américain voit à travers cette prise de pouvoir flagrante », a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy avant le vote.

La probabilité que DC devienne un État signifierait que les démocrates du Sénat auraient besoin d’au moins 10 républicains pour se joindre à eux, mais s’ils abolissaient l’obstruction systématique, cela pourrait être fait sans le soutien des républicains.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a continué à soutenir l’idée d’un État de DC et a déclaré qu’il aimerait voir à la fois DC et Porto Rico devenir des États dans une interview accordée à MSNBC en septembre, en disant: «Croyez-moi, à DC et à Porto Rico – en particulier si Puerto Rico Rico vote pour cela, DC a déjà voté pour cela et le veut – [we] aimerait en faire des états.

Les démocrates doivent encore en obtenir quelques-uns pour voter avec eux au Sénat, comme le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema. (CONNEXES: La position de Joe Manchin sur DC, l’État de Porto Rico reste un mystère)

En septembre, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui était alors le chef de la majorité, a averti les républicains avant les élections de novembre 2020 que si le GOP perd le contrôle des trois branches du gouvernement, les démocrates tenteront de mettre fin à l’obstruction systématique et d’ajouter DC et Porto Rico comme États. (CONNEXES: L’administrateur de Biden annonce un “ soutien fort ” au projet de loi sur l’État de DC, déclare le 51e État “ depuis longtemps en retard ”)

«Après avoir changé l’obstruction, ils vont admettre le District en tant qu’État. Ils vont admettre Porto Rico en tant qu’État. Cela représente quatre nouveaux sénateurs démocrates à perpétuité », a déclaré McConnell dans un discours.

