House devrait enquêter sur Fauci pour d’éventuels motifs de profit liés à COVID-19 ⋆ .

Le représentant républicain de l’Alabama, Jerry Carl, a déclaré à Just the News qu’il souhaitait que la Chambre des représentants enquête sur le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, pour d’éventuels motifs lucratives liés à COVID-19.

Carl, membre du House Armed Services Committee, a déclaré qu’il était arrivé à la conclusion qu’une telle enquête devrait avoir lieu après avoir examiné environ 700 messages électroniques de Fauci, qui, selon lui, étaient “faciles à lire” car ils étaient fortement expurgés.

“Je voudrais savoir s’il a gagné de l’argent avec ce COVID-19”, a déclaré Carl à “Just the News AM” lundi. « Je pense que c’est une bonne question. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que les vrais bureaucrates de Washington se trouvent dans votre capitale de l’État, dans votre gouvernement local, ils contrôlent une grande partie de ce qui se passe. Et quand vous êtes comme Fauci et que vous pouvez monter sur scène n’importe quel jour, faire une déclaration et faire tourner le marché boursier, il est facile de le prévoir.

« Vous pouvez transformer le marché boursier alors vous allez investir votre argent dans ceci ou cela, transformer le marché boursier et le revendre dans ceci ou cela. C’est un processus facile. Ai-je quelque chose sur quoi me baser ? Non je n’ai pas. Tout ce que je dis, c’est le moment idéal pour nous, les gens, de demander que nos bureaucrates soient tenus responsables de ce qu’ils font et de la façon dont ils le disent.

Buzzfeed a obtenu et publié des milliers d’e-mails de Fauci.

Carl a déclaré que les messages électroniques de Fauci liés à Facebook l’avaient amené à s’interroger sur un éventuel motif de profit.

“Facebook fait référence à une offre qu’ils ont faite, puis elle a été noircie, elle a été blanchie”, a-t-il déclaré. « Donc, je suis vraiment curieux de savoir quelle était cette offre – était-ce une offre financière ? Était-ce une offre d’ouvrir Facebook pour faire passer ses messages ? Je ne sais pas, mais c’est blanchi. Mais celui-là m’a marqué.

Carl a expliqué qu’il considérait une sonde Fauci comme distincte de l’enquête sur les origines de COVID-19.

« J’aimerais avoir accès à son compte de messagerie personnel, car ce que nous examinons est son compte de messagerie gouvernemental », a-t-il expliqué. « Pas dire ce qu’il y a sur son compte de messagerie personnel, et encore une fois, ce serait difficile d’y accéder ; ce serait la même chose que les finances.