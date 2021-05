House GOP devrait voter pour Elise Stefanik ⋆ .

La représentante Elise Stefanik (R., NY) s’adresse aux membres des médias sur Capitol Hill à Washington, DC, le 13 mai 2021 (Evelyn Hockstein / .)

Les républicains de la Chambre devraient voter vendredi pour nommer la représentante Elise Stefanik (R., NY) au poste de présidente de la conférence républicaine de la Chambre après avoir évincé la représentante Liz Cheney (R., Wyo.) De son poste plus tôt cette semaine.

Les républicains ont voté pour retirer Cheney de la troisième place à la direction mercredi après avoir continuellement critiqué l’affirmation de l’ancien président Trump selon laquelle les élections de 2020 avaient été volées. Les dirigeants du GOP ont déclaré que sa réprimande contre Trump avait distrait les efforts du parti pour se concentrer sur l’avancement et la reconquête de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022.

Pendant ce temps, Stefanik, un fervent partisan de Trump, est devenu le favori pour remplacer Cheney. La députée de New York fait face à un seul challenger, le représentant Chip Roy (R., Texas), bien qu’elle soit largement anticipée pour gagner.

Stefanik a reçu l’aval de Trump, du leader du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy (R., Californie) et du GOP Whip Steve Scalise (R., La.)

Trump a critiqué jeudi Roy et a réaffirmé son soutien à Stefanik.

«Je ne peux pas imaginer que les membres de la Chambre républicaine iraient avec Chip Roy – il n’a pas fait un excellent travail et sera probablement primé avec succès dans son propre district. Je soutiens Elise, de loin, sur Chip! il a dit.

Roy a rejoint la course jeudi, un jour après que Stefanik a déclaré qu’elle avait «absolument» assez de voix pour obtenir le poste, même si elle faisait face à un challenger de dernière minute.

Stefanik a rencontré mercredi le House Freedom Caucus et a déclaré par la suite qu’elle avait eu une «grande conservation» avec le groupe.

«Mon message était que je me concentrais sur l’unification de la conférence et sur le fait de battre les démocrates et nous avons l’occasion de le faire, c’est historique en battant l’agenda socialiste le plus radical de ce pays», a déclaré Stefanik après la réunion.

Cependant, Cheney a voté plus souvent en accord avec la position de Trump pendant son mandat que Stefanik, selon FiveThirtyEight. Alors que Stefanik a voté avec Trump 77,7% du temps, Cheney l’a fait 92,9% du temps.

En 2019, Stefanik était l’un des huit républicains à soutenir la loi sur l’égalité, une législation radicale qui ajouterait l’orientation sexuelle et le statut de transgenre en tant que classes protégées en vertu de la loi de 1964 sur les droits civils.

Au cours de la campagne 2016 de Trump et de ses premiers jours au pouvoir, Stefanik a critiqué Trump sur une foule de questions, y compris ses commentaires sur les musulmans et les femmes et un certain nombre de ses positions politiques, telles que la refonte de l’OTAN, la construction d’un mur frontalier américano-mexicain et avoir une coopération plus étroite avec la Russie.

Stefanik, cependant, a été saluée comme une «nouvelle star républicaine» par Trump après avoir pris sa défense en 2019 lors de son premier procès en destitution.

En 2020, elle s’est opposée à la certification de la victoire du président Biden au collège électoral.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’élever Stefanik à un poste de direction compte tenu de ses affirmations passées sur les élections, McCarthy a déclaré qu’il pensait que «tout est fini».

“Tout d’abord, la conférence décidera”, a déclaré McCarthy. «Mais je ne pense pas que quiconque remette en question la légitimité de l’élection présidentielle. Je pense que c’est fini. Nous sommes assis ici avec le président aujourd’hui. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que ce soit un problème.

Pourtant, la semaine dernière, un porte-parole de Stefanik a déclaré au Washington Post qu’il y avait encore «de sérieuses préoccupations concernant les élections qui n’ont pas été abordées» après que la députée ait récemment soutenu des allégations sans fondement de fraude électorale en Arizona.

Trump a également continué de remettre en question les résultats des élections. Il a affirmé plus tôt cette semaine que les votes au Michigan avaient été «intentionnellement transférés du président Trump à Joe Biden».

Le soutien de Stefanik à Trump a reçu une réaction mitigée de la part des électeurs du 21e district du Congrès de New York, qu’elle représente. Le district a voté pour Barack Obama en 2008 et 2012 et pour Trump en 2016 et 2020.

La républicaine de New York aurait déclaré à certains collègues que, si elle était élue, elle ne prévoyait de rester à son poste de direction que jusqu’en 2022, alors qu’elle espérait occuper le poste de chef de file du GOP au comité de l’éducation et du travail de la Chambre au prochain Congrès, selon CNN.

