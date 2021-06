House Impeachment Counsel “suspect” sur l’endroit où Trump DOJ a obtenu des informations par e-mail et par téléphone ⋆ 10z viral

in

Le chien de garde interne du ministère de la Justice a annoncé vendredi qu’il enquêterait sur les actions des anciens procureurs généraux Jeff Sessions et William Barr pour la saisie à l’ère Trump des enregistrements téléphoniques et électroniques des démocrates du Congrès, de leur personnel, de leurs familles et de leurs journalistes.

Daniel Goldman, qui a été l’avocat de la majorité lors du premier procès en destitution de Donald Trump, a soulevé un point intéressant sur l’endroit où cette enquête pourrait commencer. Apparaissant sur “The 11th Hour” avec Brian Williams sur MSNBC, Goldman a déclaré qu’il était “horrifié” à la nouvelle de la chasse aux sorcières du DOJ sous Trump.

« Ce n’est pas pour beaucoup des raisons que d’autres ont dites. Je pense que le ministère de la Justice a tout à fait le droit, en gros, d’enquêter sur les crimes », a-t-il expliqué. «Mais connaissant les personnes qui ont reçu ces citations à comparaître ou dont les dossiers ont été recherchés par le biais de ces citations à comparaître, j’ai du mal à croire qu’il y avait des preuves légitimes, réelles et crédibles qui auraient conduit un procureur objectif à délivrer ces citations à comparaître devant un grand jury. Et cela signifie que c’était un travail de hache purement politique, si c’est exact.

“Nous n’avons pas vu quelle était la base de l’enquête pour les citations à comparaître”, a-t-il poursuivi. “Apparemment, selon les rapports, le bureau du président Schiff a demandé ces informations et le ministère de la Justice a refusé de les leur donner jusqu’à présent.”

C’est là que ça devient vraiment intéressant.

“Je me méfie un peu de mes collègues de l’autre côté de l’allée au sein du House Intelligence Committee et s’ils faisaient partie intégrante de la fourniture des numéros de téléphone, certaines de ces adresses e-mail, au ministère de la Justice”, a déclaré Goldman, “parce qu’ils auraient eu accès à plus de ces informations que n’importe qui, en tant que personnel majoritaire du House Intelligence Committee.”

Pendant ce temps, le représentant Devin Nunes (R-Calif.) a présidé le House Intelligence Committee.