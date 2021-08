House modère le vœu de bloquer un budget de 3,5 billions de dollars jusqu’à ce que le projet de loi sur les infrastructures devienne une loi ⋆ 10z viral

Neuf démocrates modérés de la Chambre ont promis dans une lettre publiée vendredi matin de ne pas voter pour le budget de 3,5 billions de dollars des démocrates jusqu’à ce que le paquet bipartite sur les infrastructures soit promulgué.

La lettre, datée de jeudi et adressée à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, menace la stratégie des démocrates d’aborder à la fois les infrastructures et le budget. Les progressistes ont déjà conditionné leur soutien au paquet bipartite à l’adoption du budget par la Chambre, et Pelosi s’est engagé à ne pas voter sur le projet de loi sur les infrastructures jusqu’à ce que le Sénat adopte le budget dans le but de réunir son propre caucus.

“Le pays réclame des investissements dans les infrastructures et des solutions bipartites et sensées”, ajoute la lettre. “Cette législation fait les deux et nous aidera à rivaliser avec la Chine et d’autres dans l’économie mondiale.”

Le projet de loi sur les infrastructures consacre environ 1,2 billion de dollars à l’amélioration des routes, des ponts, des ports, des conduites d’eau potable et de l’accès Internet haut débit aux États-Unis. Le Sénat a adopté le projet de loi sur les infrastructures mardi avec 69 sénateurs votant en sa faveur.

“Avec la vie de familles américaines travailleuses en jeu, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre des mois de retards inutiles et risquer de gaspiller cet ensemble d’infrastructures bipartite unique en son genre”, indique la lettre. « Il est temps de mettre des pelles dans le sol et de mettre les gens au travail. »

“Nous n’envisagerons pas de voter pour une résolution budgétaire tant que la loi bipartite sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi n’aura pas été adoptée par la Chambre et promulguée.”

Le Sénat a adopté un cadre budgétaire tôt mercredi lors d’un vote de ligne de parti à la suite d’un «vote-a-rama» de 14 heures, au cours duquel les sénateurs ont proposé des dizaines d’amendements non contraignants et politiquement délicats. Le budget aborde les principales priorités des démocrates, notamment le changement climatique, la garde d’enfants et l’augmentation des impôts sur les sociétés et les riches Américains.

Ce budget est exempt d’obstruction au Sénat, ce qui signifie que les démocrates peuvent l’adopter sans aucun soutien du GOP, tant que les 50 sénateurs démocrates votent pour et pas plus de trois démocrates de la Chambre votent contre.

La lettre est signée par les représentants démocrates Josh Gottheimer du New Jersey, Carolyn Bourdeaux de Géorgie, Filemon Vela du Texas, Jarden Golden du Maine, Henry Cuellar du Texas, Vicente González du Texas, Ed Case d’Hawaï, Jim Costa de Californie et Kurt Schrader de l’Oregon.

