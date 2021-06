House of Cheer offre une plateforme Employee Voice 24/7 gratuite à toutes les entreprises indiennes pendant six mois

La plate-forme organisera tous les commentaires individuels des employés dans un tableau de bord unique avec des informations exploitables

House of Cheer, une entreprise promue par Raj Nayak, a annoncé qu’elle mettait gratuitement à la disposition des petites, moyennes et grandes entreprises l’une de ses plateformes de services, la technologie Employee Voice 24/7. Lancé sous la marque happyness.me, Employee Voice 24/7 sera proposé à toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) en Inde pour une période prolongée de six mois.

Employee Voice 24/7 permet aux dirigeants de la C-Suite d’écouter leurs employés pour mieux comprendre, en temps réel, ce qu’ils ressentent. Dans toutes les organisations, le service permettra à chaque employé de partager de manière anonyme ce qu’il ressent à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même plusieurs fois par jour.

La plate-forme organisera tous les commentaires individuels des employés dans un tableau de bord unique avec des informations exploitables qui peuvent informer et responsabiliser le leadership afin d’améliorer la communication pour le bien-être des employés.

Selon Namrata Tata, associé directeur, House Of Cheer, le monde est toujours en proie à la pire catastrophe mondiale de mémoire humaine vivante, et la pandémie a eu un impact sur des vies de manière inimaginable. « Alors que les entreprises et leurs employés luttent pour surmonter les défis, il est incontestable qu’à tout moment, l’état d’esprit des employés a une incidence importante sur leur propre bonheur, ainsi que sur les performances et la fortune de l’entreprise. Nous avons déployé ce service gratuit pour encourager les organisations à se connecter avec leurs employés en temps réel », a-t-elle ajouté à propos de l’initiative.

Tata a en outre encouragé les dirigeants de toutes les organisations, quelle que soit leur taille, à faire du service Employee Voice 24/7 un partenaire dans leurs efforts de croissance. “Parce que la communication est une voie à double sens, et vous avez besoin d’entendre vos gens, tout autant qu’ils ont besoin de vous entendre”, a-t-elle déclaré.

Lire aussi : Dangal Games nomme Ankit Anand à la tête de FantasyDangal

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.