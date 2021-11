House of Fraser lance la campagne de Noël « House of Festive »

La campagne a été créée en collaboration avec What’s Possible Creative Studio. // House of Fraser lance sa campagne House of Festive Christmas // La campagne du détaillant s’adresse aux cadeaux de Noël, « en particulier ceux qui voient le shopping de Noël comme un événement annuel »

Alors qu’une multitude de détaillants publient leurs campagnes de Noël pour 2020, House of Fraser s’est joint à la précipitation avec son propre lancement «House of Festive».

Au cœur de la campagne se trouve « un rappel de la joie de Noël, des cadeaux et du shopping » et présente une distribution multigénérationnelle « se prélassant dans le plaisir, l’extravagance et la fête de la saison – tout ce qu’ils peuvent trouver à la « Maison des fêtes ‘ ».

La campagne du détaillant s’adresse aux cadeaux de Noël, « en particulier ceux qui voient le shopping de Noël comme un événement annuel, l’achat pour tous, et qui ont donc besoin du mélange unique de marques et de rayons proposés par House of Fraser ».

La campagne télévisée a débuté cette semaine avec des spots coïncidant également avec « le meilleur du contenu festif et réconfortant », notamment les Pride of Britain Awards, The Great British Bake Off : An Extra Slice, I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here , et La Chasse.

Le détaillant du grand magasin a déclaré que l’annonce s’inspirait de « notre désir de rendre le Noël de cette année particulièrement spécial après la déception des célébrations annulées l’année dernière ».

La campagne se concentre sur les médias de diffusion AV via la télévision linéaire, la BVOD et Sky AdSmart et sera soutenue par des activités OOH, radio, numériques et en magasin.

Un porte-parole de House of Fraser a déclaré: « Présentant House of Fraser comme la« House of Festive », il donne vie à des festivités luxueuses et joyeuses, tout en démontrant notre incroyable offre de produits – cimentant House of Fraser comme l’endroit ultime pour faire du shopping cette saison des fêtes . «

