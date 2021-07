Tu sais ce que j’aime ? Des histoires fascinantes sur de terribles riches faisant des choses horribles dans des paysages magnifiques. Comme, il y a facilement vingt histoires incroyables sur des Italiens riches et terribles qui pourraient être transformées en films fantastiques. Enfin, ça commence à arriver. Ridley Scott a réalisé House of Gucci, basé sur l’histoire vraie de Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci. Maurizio Gucci était, à un moment donné, le chef de Gucci. En 1995, ses dépenses somptueuses le rattrapaient depuis des années, il n’arrêtait pas de vendre des parties de l’empire Gucci et il était prêt à épouser sa maîtresse. Et puis son ex-femme Patrizia a orchestré un hit sur lui.

Le film a Lady Gaga comme Patrizia et Adam Driver comme Maurizio. Le film comprend également Salma Hayek (comme une voyante folle), Al Pacino, Jeremy Irons (comme le père de Maurizio), Jared Leto (comme Paolo Gucci) et Jack Huston. Le film traite apparemment autant des affaires d’une maison de couture héritée que du meurtre et des dépenses somptueuses. Voici la première bande-annonce :

Si vous êtes comme moi, vous pensez “attendez, il a été assassiné en 1995, ce n’est pas les années 80”. Le film revient évidemment sur la trame de fond du mariage et de l’empire Gucci, au moins tout au long des années 1980. C’est pourquoi ils se penchent fortement sur cette ambiance et cette esthétique. Quant au travail d’accent et au drame italien… j’adore ça ? Je pense que Gaga sonne bien ici, mais je suis prêt à entendre d’autres opinions d’Italiens ! Adam Driver a l’air *très* bien comme ce genre de gars louche.

Plus tôt dans la journée, ils ont publié les affiches des personnages, et il y a beaucoup de maquillage et de prothèses et un style intéressant. Gaga a l’air absolument fantastique avec la perruque sombre, le maquillage fort et le style de veuve italienne – nous le savions déjà, d’après les photos du tournage et la bande-annonce. Adam Driver ressemble à Adam Driver avec de mauvaises lunettes, même si je n’avais jamais réalisé que ses cheveux étaient si jolis. Jeremy Irons peut jouer un personnage paneuropéen louche et excentrique avec une petite moustache dans son sommeil. Mutton-chop Pacino est intéressant, mais l’affiche dont tout le monde parle est celle de Jared Leto. Oui, ça ne lui ressemble pas du tout. Ouais, il fait une autre grande “transformation” pour jouer un personnage. Blabla. Tout ce que je dirai, c’est ce que je dis toujours : si vous envisagez d’embaucher un acteur traditionnellement beau pour mettre une montagne de prothèses (et ce qui ressemble à un rembourrage), vous devriez peut-être simplement embaucher un acteur différent. Comme, Paul Giamatti est disponible. Giamatti aurait probablement eu du plaisir à jouer ce personnage. Vous n’auriez même pas besoin de lui mettre dix heures de prothèses et de maquillage.

