« House of Gucci »: ce que vous devez savoir sur le film

« House of Gucci » sort en salles aux États-Unis le 24 novembre 2021.

Avec le boom des réseaux sociaux et la montée en puissance des influenceurs mode et style, Gucci a élargi sa clientèle à travers le monde et réaffirme sa position comme l’une des maisons de mode les plus établies au monde.

Et est-ce que partout où nous voyons, nous trouvons le logo emblématique GG sur les ceintures, les sacs, les chaussures, les écharpes … Quoi qu’il en soit! Mais derrière le sac matelassé GG Marmont et la pantoufle en cuir Princetown, il y a plus d’histoire à connaître et à reconnaître.

« Maison de Gucci », le nouveau film de United Artists Releasing, apporte une partie de cette histoire en salles le 24 novembre, pour fasciner les fans de la maison de couture et les amateurs de bon drame.

Profitez de la bande-annonce officielle de « House of Gucci » ici

Réalisateur : Ridley Scott Scénario : Becky Johnston et Roberto Bentivegna Histoire par : Becky Johnston Basé dans : le livre « The House of Gucci » de Sara Gay Forden Producteurs : Ridley Scott, pga, Giannina Scott, pga, Kevin J. Walsh, pga, Mark Huffam

L’histoire et l’héritage de Gucci

L’idée de Gucci a commencé en mars 1881 lorsque son fondateur, Guccio Gucci, est tombé amoureux des porte-documents glamour portés par les voyageurs de l’hôtel Savoy à Londres. En 1921, il s’installe à Florence et crée son propre atelier. À ses débuts, Gucci fabriquait des selles et des accessoires pour l’équitation, d’où l’emblématique embouchure souvent utilisée dans les vêtements en cuir Gucci.

Depuis lors, Gucci a eu une longue histoire d’évolution. Avant sa renaissance en 1990 sous la direction de Tom Ford, la maison a connu une période difficile dans les années 1980. A l’époque, le petit-fils de Guccio Gucci, Maurizio Gucci, reprend l’entreprise familiale sans grand succès. Cette partie de l’histoire est un tournant pour Gucci, et est le point clé sur lequel est basé le film avec Adam Driver (Maurizio Gucci) et Lady Gaga (Patrizia Reggiani).

Les pièces iconiques

Dans le film, vous pouvez voir certaines des pièces les plus représentatives de la maison de couture. Parmi eux, le logo entrecroisé représentant les initiales de Guccio Gucci, le monogramme avec les mêmes initiales, des pièces en cuir et des ceintures. Lady Gaga peut être vue sur le ruban dans une tenue représentative de la tête aux pieds, le design de la robe fait également partie des archives Gucci au Palazzo Settimanni à Florence.

Le talent et le choc des classes sociales

Le casting de House of Gucci regorge de stars, quoi de mieux que d’aller au théâtre et de voir ce groupe d’artistes représenter des figures historiques du monde de la mode et se délecter d’une histoire classique d’union entre différentes classes sociales. Maurizio (Adam Driver) est issu de la famille aisée Gucci, tandis que Patrizia (Lady Gaga) a grandi dans la pauvreté jusqu’à l’âge de 12 ans, jusqu’à ce que sa mère épouse l’homme d’affaires Ferdinando Reggiani. Le casting comprend également Salma Hayek, Jared Leto et Al Pacino, réalisé par l’éminent Ridley Scott. Ridley et sa femme, la Costaricaine Giannina Facio, produisent le film aux côtés de Kevin J. Walsh et Mark Huffam.

Intrigue et mystère

Bien que House of Gucci raconte l’histoire de l’union entre deux personnes de classes sociales différentes, la fin est loin d’être le conte de fées auquel nous sommes habitués. C’est un film plein d’intrigue et de mystère, au milieu du luxe, de l’extravagance et du glamour que représente la maison de couture Gucci.

« Maison de Gucci » ouvre dans les salles aux États-Unis le 24 novembre 2021.