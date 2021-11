La famille Gucci n’est pas satisfaite de sa représentation dans le nouveau film de Ridley Scott, House of Gucci. Les héritiers de feu le président de la maison de couture Gucci, Aldo Gucci, ont critiqué le film pour avoir montré des membres de la famille comme « des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure ». Lady Gaga incarne Patrizia Reggiani, qui est maintenant en prison pour avoir comploté le meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci, joué par Adam Driver dans le film.

« La production du film n’a pas pris la peine de consulter les héritiers avant de décrire Aldo Gucci – président de la société pendant 30 ans [played by Al Pacino in the film] – et les membres de la famille Gucci comme des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure », ont déclaré les membres de la famille dans un communiqué publié pour la première fois par l’agence de presse italienne ANSA et plus tard Variety. Le film a « un ton et une attitude. aux protagonistes d’événements bien connus qui ne leur ont jamais appartenu », poursuit le communiqué. « C’est extrêmement douloureux d’un point de vue humain et une insulte à l’héritage sur lequel la marque est aujourd’hui construite. »

La déclaration a également critiqué la façon dont Reggiani est représentée dans le film, ainsi que les déclarations des membres de la distribution, qui ont suggéré qu’elle était « une victime essayant de survivre dans une culture d’entreprise machiste et masculine ». Cela « ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité », a déclaré la famille, soulignant que la société Gucci était « inclusive » lorsque la famille la dirigeait.

« Gucci est une famille qui vit en honorant le travail de ses ancêtres, dont la mémoire ne mérite pas d’être troublée pour mettre en scène un spectacle qui est faux et qui ne rend pas justice à ses protagonistes », conclut le communiqué. « Les membres de la famille Gucci se réservent tous les droits de protéger le nom, l’image et la dignité de leurs proches. » Bien que la famille ne soit pas satisfaite du film, une source a déclaré à Variety qu’elle n’envisageait pas de poursuivre en justice Scott ou Universal Pictures, le studio qui distribue le film en Europe. (Il a été publié par United Artists Releasing aux États-Unis)

En avril, Patrizia Gucci, une cousine de Maurizio, a déclaré à l’Associated Press que la famille était « vraiment déçue » par le film. « Ils volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien… Notre famille a une identité, une vie privée. On peut parler de tout. mais il y a une frontière qui ne peut pas être franchie », dit-elle à l’époque.

Dans une interview à la BBC Radio la semaine dernière, Scott a balayé les inquiétudes de Patrizia Gucci. « Je ne m’engage pas avec ça », a déclaré le réalisateur. « Vous devez vous rappeler qu’un Gucci a été assassiné et qu’un autre a été emprisonné pour évasion fiscale, vous ne pouvez donc pas me parler de faire des bénéfices. Dès que vous faites cela, vous faites partie du domaine public. »

House of Gucci est basé sur le livre de Sara Gay Forden, The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, et écrit par Becky Johnston et Roberto Bentivegna. Le film s’étend sur trois décennies, commençant par la rencontre de Patrizia avec Maurizio et se terminant par sa condamnation pour avoir planifié son assassinat en 1995. Patrizia est toujours en prison, purgeant une peine de 26 ans. Le film met également en vedette Jeremy Irons dans le rôle du père de Maurizio, Rodolfo; Al Pacino dans le rôle du frère de Rodolfo, Aldo Gucci ; et Jared Leto dans le rôle du fils d’Aldo, Paolo Gucci. Patrizia Gucci, la fille de Paolo, a qualifié la représentation de Leto de son père « horrible, horrible » et offensante.