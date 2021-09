House of Harlow de Nicole Richie a fait ses débuts à la Fashion Week cet automne

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. Si vous achetez quelque chose via notre code QR ou nos liens, E! fait une commission sur votre achat. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Le temps d’automne sera là plus tôt que vous ne le pensez. C’est le moment idéal pour prendre de l’avance sur vos achats pour la saison à venir. La Fashion Week d’automne bat son plein, ce qui signifie que nous avons encore plus d’inspiration pour les dernières tendances de la saison. celle de Nicole Richie La marque House of Harlow 1960 a organisé une exposition semblable à un musée, appelée The Revolve Gallery, avec d’autres marques Revolve pour la première apparition du détaillant en ligne à la Fashion Week d’automne. La dernière collection de Nicole a été “inspirée du Lux Lounge des années 1970 avec une sensation de glamour après les heures de travail mélangée à des notes de textures, d’imprimés et de couleurs bohèmes”, selon un communiqué de presse de Revolve.

Une nouvelle collection de House of Harlow est toujours une bonne nouvelle pour les fashionistas, mais cette fois-ci est très spéciale. House of Harlow fabrique enfin à nouveau des bijoux. Découvrez ci-dessous quelques-unes de nos pièces préférées de la marque.