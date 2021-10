House of Secrets The Burari Deaths review : Là où la série documentaire de Netflix n’a pas réussi à impressionner son public

House of Secrets The Burari Deaths en streaming sur Netflix

Netflix : Un incident effrayant à Burari en 2018 a laissé d’innombrables Indiens dans un état de choc profond. Une famille de 11 membres a été retrouvée pendue au plafond de la maison dans des circonstances mystérieuses. Tout le monde n’avait qu’une seule question en tête, « pourquoi ». Le seul de la famille qui a survécu était un chien ; trouvé attaché sur la terrasse. La scène du crime ne montrait aucun signe d’acte criminel. Dans cet article, Ektaa Malik, envoyée spéciale de l’Indian Express, montre où la série n’a pas rendu justice en révélant la série docu tendance de Netflix House of Secrets The Burari Deaths. La série serait diffusée, tendance et fonctionnerait bien sur l’une des plates-formes OTT que nous avons au total, compte tenu de l’intrigue de la série. L’histoire n’est pas une œuvre de fiction, mais est basée sur un incident de la vie réelle qui a provoqué une onde de choc en Inde en 2018, alors que le suicide collectif de la famille Chundawat faisait la une des journaux.

Une famille normale qui fonctionne bien se tue en se suspendant à une grille de fer sous son propre toit. La série documentaire en trois parties sur Netflix, intitulée « House of Secrets The Burari Deaths », est réalisée par Leena Yadav. Elle a déjà travaillé sur certains longs métrages tels que Parched et Rajma Chawal dans le passé. La série documentaire, dès le début, a souligné l’absurdité pure de l’incident; et a relaté la valeur de « choc » de l’ensemble de l’incident. Vous trouverez de nombreux faits via des témoignages d’experts, de journalistes criminels qui faisaient des reportages pour leurs canaux respectifs et de responsables de l’application des lois.

« Il y avait quelque chose qui n’allait pas », « c’était différent », « nous n’avions jamais été témoin d’une telle scène de crime auparavant », étaient quelques-unes des phrases que nous n’arrêtions pas d’entendre de la part des personnes interrogées. Le réalisateur a utilisé tous ces outils combinés et a accroché le public très tôt. Les faits essentiels de l’incident nous étaient cependant déjà connus.

Une bonne chose à propos de toute cette série de docu était l’utilisation de séquences médiatiques d’archives, et certaines séquences recréées et témoignages d’experts qui nous ont donné l’impression de marcher dans les ruelles de Burari. Il y avait une accumulation globale effrayante. L’émission ne montrait pas de séquences réelles ou de photos de la famille décédée, mais l’expérience était néanmoins assez effrayante. De la mise en évidence de nombreuses théories du complot qui planaient à cette époque, à la révélation des faits et de la vérité, la série documentaire a fait un excellent travail de fiction, soutenu par un scénario bien écrit, écrit Ektaa Malik de l’Indianexpress.com.

La plupart d’entre nous pensaient tout le temps que c’était le plus jeune fils de la famille, Lalit, qui avait initié la tentative de suicide collectif. La série docu vient cependant avec une grande révélation qui nous donne la chair de poule.

La série est bien exécutée et bien soutenue par une bonne narration. Mais là où toute la série de docu échoue, les questions appropriées se posent, en particulier après la grande révélation.

Les notes manuscrites de 11 journaux intimes ont montré que Lalit était « possédé par l’esprit » de son père décédé et c’est ainsi que ladite possession donnerait certaines choses à faire et à ne pas faire pour la famille. Les mots qui viendraient de « l’esprit » étaient la parole de loi pour la famille Chundawat. Personne n’oserait remettre en question ces mots. Et selon ces mots de loi, la famille a tenté un « badd puja » – une cérémonie religieuse invoquant un banian, qui a conduit à la disparition ultime de toute la famille.

Les amis et voisins qui ont été longuement interviewés pour la série documentaire n’avaient aucune idée de ces opinions religieuses et de ces anges. Ils n’étaient pas au courant de la « dynamique familiale » des Chundawats. Il existe également des liens avec la santé mentale et la façon dont la « psychose » de Lalit a dévoilé cette malheureuse tragédie.

Les plateformes OTT étaient destinées à des contenus comme House of Secrets : The Burari Deaths, où les créateurs peuvent raconter des histoires dans différents formats. Cette série de docu est un bon début même si son exécution à un moment donné. Ektaa Malik de l’Indian Express écrit que » on peut passer quelques nuits blanches après l’avoir regardé, et être criblé par l’envie de toujours lever les yeux lorsque vous entrez dans une pièce, recréant la mise en scène de la scène de crime de Burari ”.

