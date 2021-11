Housemarque taquine quelque chose de nouveau pour Returnal

Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau à venir à Returnal dans un proche avenir. Housemarque a taquiné une image d’une sorte de créature rocheuse en disant: « Atropos…? » qui est le nom de la planète sur laquelle Returnal a lieu.

Le concepteur narratif principal de Housemarque, Eevi Korhonen, a retweeté le teaser du studio et a déclaré: « Nous avons filmé quelque chose de vraiment incroyable aujourd’hui. J’espère que nous pourrons partager plus bientôt! » Il s’agira peut-être d’un nouveau contenu ou DLC pour Returnal, car la créature rocheuse ne semble être vue nulle part dans le jeu principal. Pour l’instant, nous attendons d’en savoir plus.

Returnal a vu quelques mises à jour depuis son lancement exclusif pour PlayStation 5 en avril. Le patch 1.4.0 est sorti en juin, aidant à équilibrer la difficulté du jeu et à corriger certains bugs. La dernière mise à jour 2.0 est sortie le mois dernier et a ajouté la possibilité pour les joueurs de suspendre leur progression lors de la fermeture du jeu et de l’arrêt de leur système PlayStation 5. Un nouveau mode photo a également été inclus. Housemarque fait également désormais partie de la famille PlayStation Studios après que Sony a acquis le développeur en juin.

Dans la critique de GameSpot Returnal, Mike Epstein a écrit : « Returnal est constamment troublant et toujours difficile. Son histoire mystérieuse et son action exigeante sont intenses, urgentes et fraîches. Le combat rapide parvient à paraître incroyablement intimidant, à la limite de l’écrasante, sans jamais vraiment devenir insurmontable. »

