Housing.com lance des services d’assistance juridique pour les acheteurs de maison

Ces services seraient également disponibles pour les clients qui utilisent les services de PropTiger.com ou Makaan.com, les deux autres marques que REA India possède avec Housing.com.

Housing.com a lancé ses services d’assistance juridique pour ses clients. Ajoutant un autre service important à son modèle de service complet, la société basée à Gurgaon offrirait désormais à ses utilisateurs des conseils juridiques et une assistance parmi les experts juridiques les mieux notés du pays via sa plate-forme Housing Edge.

Pour offrir ces services spécialisés, Housing.com, propriété de REA India, s’est associé aux principales startups d’assistance juridique en ligne LegalKart, Lawrato, Vidhikarya et Vakil Search pour aider les acheteurs ou les investisseurs dans leur parcours d’achat immobilier. Les enquêtes auprès des consommateurs ont montré qu’il s’agit d’un problème majeur pour les consommateurs et cette offre contribuera grandement à répondre à ce besoin.

« En plus de nécessiter une mise de fonds importante, les achats immobiliers peuvent également impliquer des complexités juridiques qui doivent être traitées avec l’aide d’un expert. Cela peut être extrêmement écrasant pour les acheteurs de maison, qui peuvent ne pas être complètement familiarisés avec les multiples procédures juridiques et financières impliquées dans l’achat d’une propriété. La décision de lancer notre nouveau service a été prise par l’entreprise pour répondre à une autre tâche qu’un acheteur doit entreprendre tout en achetant une maison d’une manière très abordable », a déclaré Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com et PropTiger. .com.

L’entreprise fournira des services juridiques à ses clients dans un grand nombre de villes à travers le pays.

En utilisant les services offerts par la plate-forme Housing Edge, les acheteurs de maison obtiendraient non seulement une réponse à toutes leurs questions juridiques, mais également une assistance pour rédiger et exécuter des documents liés à la propriété, tels que l’acte de vente et le contrat de vente. La société offrira également des conseils aux acheteurs / investisseurs en ce qui concerne le titre de propriété et son enregistrement.

Ces services seraient également disponibles pour les clients qui utilisent les services de PropTiger.com ou Makaan.com, les deux autres marques que REA India possède avec Housing.com.

« Cela a été notre effort constant pour rendre le voyage d’achat d’une maison sans tracas pour nos clients. Avec cela comme principe directeur, nous avons intégré nos nouveaux partenaires qui aideront nos clients à gérer toutes les exigences légales qu’ils pourraient avoir tout au long de leur voyage. Tout ce qu’un utilisateur a à faire pour bénéficier de ces services est de simplement déposer une demande sur l’une de nos plateformes. Nos partenaires se connecteront immédiatement avec les utilisateurs et les aideront à trouver toutes les réponses dont ils ont besoin », a déclaré Sangeet Aggarwal, responsable des produits et de la conception, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.