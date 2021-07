Houston élit Usman Garuba; Cade Cunningham, numéro un

Espagne fait de nouveau choisir un jeune homme dans le Repêchage NBA depuis Juancho Hernangómez, le protagoniste de cet été bien que pour des raisons plus négatives, a été appelé par les Nuggets en 2016. Son soulagement l’a pris Usman Garuba, le puissant attaquant du Real Madrid sur lequel les Houston Rockets ont fixé les yeux. Le joueur madrilène basé à Azuqueca de Henares, dans la province de Guadalajara, et de parents nigérians a un peu chuté selon ce qui avait été déduit des derniers pronostics et a atteint le 23e place, où les Texans n’ont pas raté une telle opportunité.

La clause de sortie du Real Madrid est de trois millions d’euros, comme le souligne le journaliste Donatas Urbonas cette semaine, et il doit la payer pour réaliser son rêve d’essayer en NBA à son âge, au début de 19 ans.

Garuba a vécu ce voyage le matin de Tokyo, où il joue avec l’équipe nationale espagnole le Jeux olympiques. Ne pouvait pas être dans Brooklyn, donc, au retour des joueurs en présence du Repêchage NBA après le correctif de la dernière édition, qui a été réalisé virtuellement depuis les domiciles de chaque joueur en raison de COVID-19.

L’autre Espagnol en lice était Santi Aldama, qui devait entamer le deuxième tour en retard. Les Grizzlies, comme ils l’ont fait avec le choix de Giddey à la 6e place, ont misé sur le talent international et ont pris l’Espagnol, coéquipier dans les équipes inférieures d’Usman Garuba lui-même et qui développait sa formation à Loyola-Maryland, une université prestigieuse en termes d’études mais où le niveau sportif n’était pas excellent. Aldama avait déjà décidé de franchir le pas vers les professionnels, quel que soit le poste dans lequel il a commencé, et le pari a été de gagner la partie : la finale du premier tour et une bonne opportunité de grandir dans une franchise avec un bon manager de talent, Taylor Jenkins. , et bien d’autres jeunes affamés.

Le pari est important, il n’est pas anodin, car c’est le Jazz qui avait cette place de choix. Les Grizzlies ont adoré Aldama et pour cette raison, ils ont échangé leur 40e place contre deux futures élections au second tour pour grimper de 10 positions et prendre le contrôle de l’Espagnol., ce qui semble très bon comme on l’a vu dans la NCAA l’année dernière et avec l’Espagne dans les catégories d’entraînement il y a quelques étés.

Aldama entre dans l’histoire en devenant le premier Espagnol à être élu issu d’une université américaine, un exploit jusqu’ici jamais réalisé par un ressortissant.

Élections de référence

Le premier poste était pour Cade Cunningham, de l’Université d’État de l’Oklahoma. Pas de surprises. Un joueur dont la technique, la capacité de marquer dans n’importe quelle situation et un avenir illimité peuvent élever les Pistons, l’équipe qui parie sur lui, du bas du tableau à quelque chose de mieux dans la Conférence Est. Enveloppé de lunettes rétro et assurant que ce nouveau tournant dans sa vie est une opportunité supplémentaire pour sa fille, Riley, il s’adressait aux fans de Detroit, avec qui il entame un beau voyage.

Les Rockets ont fait confiance Jalen vert, de la nouvelle équipe créée dans la G-League pour les jeunes talents, en deuxième position. A Cleveland va le meilleur grand homme de l’édition, Evan mobley, et la grande surprise a été Scottie Barnes, un attaquant qui a avancé des positions jusqu’à aller au quart de main des Raptors. Le top-5 l’a fermé Suggestions de Jalen, choisi par la Magie.

L’ascension de Barnes n’a cependant pas été aussi importante que celle de l’Australien. Josh étourdit, le meilleur international de cette portée, sixième. Enfin coupé de l’appel pour les Jeux Olympiques, Oklahoma City Thunder mise sur cette base de deux mètres et rend son effectif encore plus international. Et au fait, cela met la NBL sur la carte en tant qu’entrée de la même manière que LaMelo Ball l’a fait l’année dernière. Deux autres internationaux étaient respectivement septième et huitième : le Congolais Jonathan Kuminga (Guerriers) et les Allemands Franz Wagner (La magie).

Curieuse coïncidence les 12 et 13. Le Canadien Josh cousin, à l’irréductible Spurs malgré le fait que les experts lui ont donné beaucoup plus bas pour être quelque peu écolo ; le dominicain Chris Duarte, aux Pacers à l’âge de 24 ans.

Le pivot turc se rend également à Houston, avec Garuba Alperen sengun. Il y a plus d’internationaux qui ont été choisis : Rokas Jokubaitis (34), pour les Knicks malgré leur nouvel accord avec le Barça ; Neemias Queta (39), Portugais qui prit les Rois ; Philippe Petrusev (50 ans), Serbe de l’usine Raznatovic qui va chez les Sixers ; et trois autres, les NCAA Sandro Mamukelashvili (54) et Radeau de Koprivica (57) et un autre Grec qui débarque sur les Bucks, Georgios Kalaitzakis, dans votre cas depuis le dernier message.