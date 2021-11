Houston Open 2021: horaires et où regarder en direct à la télévision

Hewlett Packard Enterprise Houston Open 2021

Les Tournée de la PGA, après avoir traversé Mexique, revenez cette semaine pour États Unis pour le litige de Hewlett Packard Enterprise Houston Open, au Parcours de golf du parc commémoratif de Houston, au Texas. Un tournoi avec un prize pool de 7,5 millions de dollars dans lequel le Mexicain Carlos Ortiz défend son titre et dans lequel, en l’absence de représentants espagnols, des joueurs tels que Brooks koepka ou Joaquin Niemann.

Dates, heures et chaînes de télévision pour voir le Houston Open 2021 du PGA Tour depuis l’Espagne

Le tournoi peut être vu en direct à la télévision depuis l’Espagne via la chaîne Movistar Golf, dans le composez le 57 de la plateforme de télévision payante Movistar +. Les diffusions commenceront ensuite Jeudi 11 novembre de 19 h à 22 h (heure péninsulaire espagnole), même créneau horaire dans lequel le deuxième tour de la Vendredi 12, le tiers de samedi 13 et le quatrième et dernier de dimanche 14.

Au Dix-Golf nous effectuerons un suivi approfondi de la Hewlett Packard Enterprise Houston Open avec des résultats en direct, des chroniques de chaque manche, des actualités, des reportages, des galeries de photos, des vidéos des meilleurs clichés et des déclarations des protagonistes.

