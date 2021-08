Houston Rockets, cinq de départ, rotation et aspirations

Le pessimisme avec lequel la saison s’est terminée Houston Rockets peu à peu il s’est transformé en illusion, et ce n’est pas pour moins. La franchise texane a réussi à préparer une bonne équipe, en recrutant l’un des grands talents de la NBA Draft 2021, en gardant les trois joueurs qui ont donné les meilleures performances la saison dernière, comme John Wall, Christian Wood et Eric Gordon, et en incorporant deux jeunes perspectives d’avenir dans le jeu intérieur, Usman Garuba et Alperen sengun, et rêve déjà d’une équipe très compétitive dirigée par des capricieux et talentueux, à parts égales, Kevin Porter Jr. Ce sont des ingrédients pour préparer une recette beaucoup plus ambitieuse que prévu, et bien qu’ils ne se qualifient pas pour le ring, il serait décevant si dans une ligue avec le play-in, ils ne concouraient pas jusqu’à la fin pour atteindre les séries éliminatoires .

16/08/2021 04:08

L’attaquant espagnol devra faire un exercice d’adaptation au rythme de la NBA s’il veut être important, et s’améliorer dans toutes les facettes de son jeu.

Continuer à lire

Qui seront les cinq titulaires des Houston Rockets lors de la saison 2021/22 ?

Concernant le poste, il ne fait aucun doute que John Wall accumulera le plus de minutes. Ses sentiments la saison dernière étaient positifs et il a eu le temps de bien s’entraîner et de se préparer sur le plan physique pour revenir avec une énergie renouvelée. En tant que gardiens et attaquants, il faut mettre en avant les deux diamants bruts encore à polir que les Rockets ont sur leur liste, tels que Kevin Porter Jr et Jalen Green, confiant que le premier laissera derrière lui son manque de discipline et le ce dernier s’adaptera rapidement à la ligue. Des doutes subsistent quant à la solidité défensive de ce quintette, dans lequel Daniel Theis et Christian Wood prendraient le jeu de l’intérieur, ce qui manque d’intimidation.

Comment la rotation des Houston Rockets sera-t-elle structurée au cours de la saison 2021/22 ?

Compte tenu du manque de talent défensif parmi les partants, il sera essentiel d’avoir une deuxième unité avec la volonté de faire des efforts et de la générosité. Danuel House Jr, Jae’Sean Tate et Usman Garuba seront en béton armé qui durcira la défense et donnera de l’intensité à l’équipe, tandis que le vétéran Eric Gordon serait le vers libre d’une équipe dirigée par une base solvable comme DJ Augustin. Les autres hommes qui devraient profiter des minutes seraient David Nwaba, qui peut alterner les positions 2 et 3, ainsi que Kenyon Martin Jr, toujours en formation. Une mention spéciale doit être faite au centre turc Alperen Sengun, qui peut fournir beaucoup de rebonds et de buts sous les bandes.