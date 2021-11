Houston Rockets contre LA Lakers, 2 novembre

AD a rebondi après sa saison 2020-21 chargée de blessures pour ressembler davantage à la version 2019-20 de lui-même. Il affiche une moyenne de 24,7 points, 11,4 rebonds et 2,3 contres en 36,2 minutes par match pour débuter la saison. Les Rockets n’ont pas beaucoup de gros corps capables de garder Davis à l’écart du verre et il devrait recommencer dimanche soir lorsqu’il a tiré 13 planches (6 offensives) contre Houston.

La seule chose qui l’empêcherait d’atteindre 11 rebonds ce soir serait si le score devenait hors de portée, diminuant considérablement ses minutes en seconde période. Cependant, une avance de 28 points au quatrième quart il y a quelques nuits ne l’a pas empêché de totaliser 33 minutes. Cet accessoire de 10,5 rebonds semble être un coup facile.

