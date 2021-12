Houston Rockets, l’équipe la plus en forme de la NBA !

Houston Rockets a commencé la campagne avec un record d’une victoire et 16 défaites. Tout indiquait, par les sentiments horribles de l’équipe au-delà des défaites, que la campagne allait être une catastrophe absolue compliquée à lever. Cependant, il semble qu’ils aient pu le faire. L’équipe a cessé de penser exclusivement au n°2 du repêchage (un Jalen vert qui est encore très vert) et pour le moment il est celui avec la plus longue séquence de victoires favorables de toute la ligue : six victoires consécutives après celle qu’ils ont remportée hier contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 118-108.

Hier, sans Vert pour cause de blessure, les Texans ont encore joué un match très sérieux et ont fini par décrocher une victoire confortable et devant les Pélicans au classement Ouest (7-16 pour les Rockets et 7-19 pour les New Orleans). Christian Wood et Eric Gordon ont été les meilleurs avec 23 points par tête. Garrison Mathews a terminé avec 13 points, Daniel Theis a contribué 12 et Jae’Sean Tate est passé à 11 points. Sur le banc, la recrue Alperen Sengun est remontée à 10 points. Très bon jeu d’équipe en général (24 passes décisives, 42,5% de réussite en triple, près de 50% en field goal).

Les Pélicans, quant à eux, n’ont pas encore fini de se lier avec Zion Williamson pour faire ses débuts cette saison. Brandon Ingran a été le meilleur avec 40 points (15 sur 28 en placement) et 4 aides. Jonas Valanciunas a récolté 17 points et 10 rebonds. Un peu plus qu’une équipe avec de nombreux problèmes et qui s’annonce mal pour un avenir proche.

17 3️⃣s réalisés pour les #Rockets ce soir ! pic.twitter.com/oh7IVVc0G9 – Houston Rockets (@HoustonRockets) 6 décembre 2021

Willy Hernangómez

Willy Hernangómez est revenu au jeu à un niveau élevé dans les minutes dont il disposait. Le centre espagnol des Pélicans a terminé avec 10 points (4 sur 7 en field goal) et 14 rebonds en 16 minutes de jeu.