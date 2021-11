Hovland est leader à Mayakoba avec Sergio García cinquième

norvégien Viktor Hovland, tenant du titre, a donné la note exceptionnelle ce samedi au troisième tour de la Tournoi de Mayakoba de la PGA, en signant une carte de 62 coups, neuf sous la normale et en sautant à la première place.

Hovland, qui a connu un début de championnat lent, s’est amélioré dans les deuxième et troisième manches et a obtenu le meilleur résultat de sa carrière professionnelle pour prendre une avance de deux coups sur l’Américain Talor gooch.

Sur le parcours « El camaleón », dans les Caraïbes mexicaines, le Norvégien a réalisé neuf birdies, dont deux sur les trous 17 et 18 et a confirmé sa bonne forme.

Il ferme le top5 Sergio Garcia. Le Castellón a réalisé 67 coups au troisième tour après cinq birdies et un bogey et, avec -13, il entamera le dernier tour à six coups du leader (-19).

Le Mexicain Carlos Ortiz il a fait une série de 67 coups et a chuté à la quatrième place, une au-dessus de l’espagnol Sergio Garcia.

Cette année, le tournoi Mayakoba a un prize pool de 7,2 millions de dollars et se déroule en l’absence du numéro un mondial, l’Espagnol Jon Rahm, qui a pris quelques semaines de congé après une intense activité sur la tournée.

-Classement après trois tours :

R1 R2 R3 Total

1. Viktor Hovland (NOR) 67 65 62 194

2. Talor Gooch (États-Unis) 64 69 63 193

3. Justin Thomas (États-Unis) 68 65 64 197

4. Carlos Ortiz (MEX) 67 65 67 199

5. JJ Spaun (États-Unis) 65 68 67 200

5. Sergio García (ESP) 64 69 67 200

.7. Andrew Landry (États-Unis) 66 68 67 201

.=. Aaron Wise (États-Unis) 63 70 68 201

.7. Scottie Scheffler (États-Unis) 67 64 70 201

10. Brendon Todd (États-Unis) 67 69 66 202

.=. Joaquin Niemann (CHI) 69 66 67 202

.=. Seamus Power (IND) 68 67 67 202

.=. Denny Mc Carthy (États-Unis) 67 68 67 202

.=. John Huh (États-Unis) 66 69 67 202

.=. James Hahn (États-Unis) 67 67 68 202

.=. Michael Thompson (États-Unis) 68 65 69 202

—

25. Abraham Ancer (MEX) 68 68 68 204

.=. Roberto Diaz (MEX) 71 65 68 204