Hovland remporte le Hero World Challenge

Le Norvégien Viktor Hovland a signé ce dimanche, lors de la dernière journée du Hero World Challenge, une manche de 66 coups (6 sous le par), pour ajouter son quatrième titre – deuxième en moins d’un mois – sur le PGA Tour of golf.

Hovland a fini par être le meilleur de ce tournoi, auquel seulement 20 joueurs ont participé, qui est hébergé par Tiger Woods, qui se joue à Albany, New Providence (Bahamas) et a un caractère caritatif grâce à la fondation du joueur californien.

Le golfeur d’Oslo, formé à l’Oklahoma State University, a terminé avec 270 coups au total (18 sous la normale) et a devancé sept Américains : Scottie Scheffler (-17), Sam Burns et Patrick Reed (-15), Justin Thomas et Sollin Morikawa ( -14) et Tiny Finau et Daniel Berger (-13).

Morikawa a commencé la dernière journée en tant que leader, mais une manche de 76 (+4) ce dimanche ne lui a laissé aucune option.

Hovland, 24 ans et professionnel depuis 2019, ajoute ce titre à ceux obtenus en 2020 à l’Open de Porto Rico et au Mayakoba Golf Classic et cette même année, le 7 novembre, au World Wide Technology Championship à Mayakoba, le dernier tournoi il a joué avant de se rendre aux Bahamas.

Cette saison, le numéro 9 mondial a également remporté un triomphe sur le circuit européen, fin juin à l’occasion du BMW International Open.