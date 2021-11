Hovland revalide le titre à Mayakoba avec Sergio septième

norvégien Viktor Hovland a signé ce dimanche un tour de 67 coups, cinq sous la normale, pour revalider le titre dans le tournoi Mayakoba de la PGA, joué dans les Caraïbes mexicaines avec un prize pool de 7,2 millions de dollars.

Après avoir réalisé la meilleure performance de sa carrière samedi, avec un carton de 62 coups sûrs, Hovland Il n’a pas été aussi bien au quatrième tour, au cours duquel il a commis quelques ‘bogeys’, mais, grâce à six ‘birdies’, il a remporté la victoire avec 261 impacts, quatre de plus que le second, le Mexicain Carlos Ortiz. Hovland il est devenu le premier champion à revalider le titre au Mexique.

Le Chilien Joaquin Niemmann a terminé à la cinquième place, tandis que le Mexicain Abraham Ancer a gagné 18 sièges pour terminer septième, à égalité avec trois autres joueurs, dont l’Espagne Sergio Garcia, qui a signé cinq birdies et trois bogeys le dernier jour.

Créé en 2007 en tant que premier tournoi du PGA Tour en dehors des États-Unis et du Canada, Mayakoba s’est déroulé cette année en l’absence d’espagnol. Jon Rahm, le premier joueur au monde, qui prend quelques semaines de congé après une intense activité sur le circuit.

Classement final (par 71)

1. Viktor Hovland (Norvège) 261 (67-65-62-67)

2. Carlos Ortiz (Mexique) 265 (67-65-67-66)

3. Justin Thomas (États-Unis) 266 (68-65-64-69)

4. Scottie Scheffler (États-Unis) 267 (67-64-70-66)

5. Matthew Wolff (États-Unis) 268 (61-68-74-65)

5. Joaquín Niemann (Chili) 268 (69-66-67-66)

7. Danny Lee (Nouvelle-Zélande) 269 (68-69-68-64)

7. Abraham Ancer (Mexique) 269 (68-68-68-65)

7. Andrew Landry (États-Unis) 269 (66-68-67-68)

7. Sergio García (Espagne) 269 (64-69-67-69)