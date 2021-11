‘How I Met Your Father’ ajoute la star de ‘Sex and The City’ en tant qu’aînée Hilary Duff

Kim Cattrall ne revient pas dans la série de suites Sex and the City, mais les fans entendront toujours sa voix à nouveau à la télévision. La star nominée aux Emmy a rejoint le spin-off How I Met Your Mother de Hulu, How I Met Your Father, avec Hilary Duff. Cattrall servira de narrateur, jouant une version plus ancienne du personnage de Duff, similaire à la façon dont Bob Saget a raconté Comment j’ai rencontré votre mère du point de vue d’une version plus ancienne de Ted Mosby de Josh Radnor.

Duff incarne Sophie, qui racontera à son fils comment elle a rencontré son père. La majeure partie de l’histoire commencera en 2021, où Sophie a un groupe d’amis proches qui essaient tous de naviguer dans un monde dans lequel les applications de rencontres et les options illimitées pourraient les aider à trouver l’amour. Les amis de Sophie sont interprétés par Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma. Le casting de Cattrall en tant que narrateur de la série a été rapporté pour la première fois par Deadline.

How I Met Your Father sera produit par les écrivains Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs originaux de HIMYM Carter Bays et Craig Thomas sont également producteurs exécutifs avec Pam Fryman. Duff est également producteur sur le projet de longue gestation. La tentative de 2014 d’un spin-off de HIMYM, How I Met Your Dad, mettait en vedette une pré-célèbre Greta Gerwig dans le rôle principal et Meg Ryan en tant que narratrice.

Contrairement à la tentative malheureuse de 2014, How I Met Your Father semble avoir plus de chances de réussir. La production est déjà en cours, alors que Duff a partagé une photo du tournage en août, entourée de ses co-stars. « Qui est prêt pour nous ??? Nous étions peut-être assis ou non devant l’appartement d’une certaine personne », avait-elle écrit à l’époque. Le 1er septembre, Duff a partagé une autre photo d’elle prise pendant le tournage, montrant à quoi ressemble le bar de l’émission.

En mai, Duff a déclaré au Jess Cagle Show que la série aurait des liens avec l’original How I Met Your Mother, et elle espérait qu’il y aurait des apparitions de la distribution originale. « Je veux dire, le script était tellement bon », a déclaré Duff. « J’ai littéralement appelé et je me suis dit: » S’il vous plaît, oui, s’il vous plaît, demandez-leur de me choisir. » Je ne veux pas tout dévoiler et le script est définitivement en train d’être légèrement modifié. Mais c’est lié et, vous savez, j’espère que nous aurons des apparitions amusantes d’invités de la distribution originale. » La nouvelle émission comportera au moins 10 épisodes et sera produite par 20th Television.

Quant à Cattrall, elle a récemment terminé le tournage de About My Father, avec Robert De Niro et Sebastian Maniscalco. Elle a également joué dans Filthy Rich de Fox et Tell Me A Story de CBS All Access. Elle a joué Samantha Jones dans Sex and the City et les deux films Sex and the City, mais elle est le seul acteur majeur à ne pas revenir pour la série suivante, And Just Like That…. La nouvelle série fera ses débuts sur HBO Max, où les fans peuvent trouver la série originale Sex and the City, en décembre. Cattrall a remporté cinq nominations aux Emmy Awards de 2000 à 2004 et a remporté deux Screen Actors Guild Awards pour Sex and the City.