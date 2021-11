‘How I Met Your Father’, Hulu présente la première image officielle de la série – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

‘How I Met Your Father’, Hulu présente la première image officielle de la série, qui est un spin off de ‘How I Met your Mother’.

Selon Variety, la plateforme Hulu a présenté la première image officielle de la série « How I Met Your Father », qui mettra en vedette Hilary Duff.

Hulu n’a pas encore confirmé la date de première, cependant, la série ‘How I Met Your Father’ devrait arriver sur la plate-forme de streaming en 2022.

Le casting de « Comment j’ai rencontré votre père »

Selon l’image officielle publiée par Hulu, le casting de la nouvelle série ‘How I Met Your Father’ est composé de Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell et Tom Ainsley.

D’un autre côté, Hilary Duff a partagé une image via son compte Instagram officiel et, probablement, cela indiquerait que dans ‘How I Met Your Father’ Josh Peck aurait une apparition spéciale.

Le script de la nouvelle série Hulu sera écrit par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger.

La production de ‘How I Met Your Father’ sera en charge de Hulu et la technologie ‘The Infinity’, développée par Industrial Light and Magic sera utilisée.

L’histoire de « Comment j’ai rencontré votre père »

‘How I Met Your Father’ racontera la vie de Sophie (Hilary Duff), qui à l’avenir racontera à son fils comment elle a rencontré son père.

L’histoire de Sophie commence en 2021, lorsqu’elle et ses amis profitent de leur jeunesse et, en même temps, essaient de comprendre ce qu’ils veulent faire de leur vie à l’avenir.

Selon l’image officielle publiée par Hulu, les personnages de « How I Met Your Father » vivront également à New York, tout comme Ted, Robi, Barney, Lili et Marshall.

Source : SDP