Howard Kurtz critique Geraldo Rivera pour avoir “honté” The Unvaxxed ⋆ .

Dans le MediaBuzz de dimanche, Fox News’ Howard Kurtz a critiqué les experts en « humiliant » les Américains non vaccinés – et cela incluait le collègue de Fox Geraldo Rivera.

La propagation de la variante Delta a entraîné une augmentation des cas de covid aux États-Unis, et il y a eu beaucoup de frustration que davantage de personnes ne soient pas vaccinées contre le virus. Rivera a déclaré sur The Five la semaine dernière que les personnes qui ne sont pas vaccinées devraient au moins se faire tester chaque semaine, et si elles ne le sont pas, “vous êtes un SOB arrogant et égoïste”.

Kurtz a ouvert son émission en disant: “Je le savais, je savais depuis le moment où CNN Don Citron dénoncé les Américains non vaccinés pour leur comportement idiot que nous nous dirigeons vers une vague de colère contre ceux qui n’ont pas reçu les coups de feu.

Le « ressentiment croissant contre les vaccinés », a expliqué Kurtz, est « conduit par les experts ».

Il a ensuite montré les commentaires susmentionnés de Rivera, avant d’évoquer Piers Morgan interpellant les non vaccinés et commentaires du président Joe Biden.

Kurtz a déclaré qu’il voulait que plus de personnes soient persuadées de se faire vacciner, mais “les déchirer et les ridiculiser, les claquer et les humilier ne fonctionnera pas, cela les coche simplement, et ces experts qui s’entassent devraient en savoir plus”.

Plus tard dans l’émission, Kurtz est revenu sur ce problème, en demandant : « Qu’en est-il des gens des médias comme Don Lemon, Geraldo, Piers Morgan, qui disent que si vous n’avez pas obtenu la photo, vous êtes arrogant, vous êtes égoïste, tu es ignorant, tu es idiot. En quoi cela améliore-t-il la situation ? »

Journaliste Clarence Page a déclaré que les gens ont de nombreuses raisons différentes de ne pas encore se faire vacciner, y compris un manque d’accès dans certains cas.

“Je pense toujours que leur crier dessus et leur faire honte est précisément la mauvaise chose à faire”, a déclaré Kurtz.

Certains animateurs de Fox News ont été appelés pour des commentaires anti-vaccins notables et irresponsables, y compris des segments de Tucker Carlson la semaine dernière.

