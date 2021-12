Howard Kurtz donne un crédit à CNN et déchire MSNBC sur Jussie Smollett

Howard Kurtz, l’hôte de Fox News’ Media Buzz, a pesé sur la couverture par ses rivaux du câble du verdict de culpabilité dans le Jussie Smollett procès jeudi, déchirant MSNBC tout en faisant de légers éloges pour CNN.

Smollett, qui a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir simulé un crime haineux contre lui-même, a créé une controverse supplémentaire dans les médias, car ceux qui se sont empressés de se précipiter pour sa défense sont désormais sous surveillance.

On a demandé à Kurtz sur America Reports, à la lumière du verdict de culpabilité, si oui ou non les médias qui ont condamné l’attaque et défendu Smollett devraient maintenant s’excuser.

Il a répondu: « Eh bien au moins [they] devrait l’aborder et dire: ‘Hé, j’ai été dupe. Je ne savais pas. Je me suis précipité au jugement. Contrairement aux grillons.

« Par exemple, le canular original, que tout le monde devait initialement couvrir. La police de Chicago enquêtait, nous n’avions pas d’informations contradictoires. C’était une grande histoire sur MSNBC », a-t-il poursuivi.

Kurtz a ensuite ajouté : « Hier soir, entre 19 heures et minuit, il n’y a eu aucune mention, aucune, pas une syllabe, dans aucune émission MSNBC de ce verdict. Rien à voir. Avancez tout droit.

Kurtz faisait référence à l’hôte de ReidOut Joy Reid, Hôte All In Chris Hayes, animatrice du Rachel Maddow Show Rachel Maddow, hôte du dernier mot Lawrence O’Donnell ainsi que l’ancre 11th Hour Brian Williams, qui n’ont pas tous couvert le verdict de Smollett dans les heures qui ont suivi – une recherche du service de surveillance des médias Snapstream le confirme.

Ari Melber a rapporté le verdict tel qu’il s’est passé en direct dans son émission MSNBC The Beat, et Smollett a depuis été mentionné dans Morning Joe et Way Too Early de MSNBC avant la couverture de celui de Bob Dole les funérailles dominaient les ondes.

Kurtz a ensuite adressé à CNN une critique plus positive :

CNN Don Citron, qui était un ami de Smollett et avait envoyé des SMS avec lui après l’attaque supposée. Il l’a couvert et il a dit à son honneur que cela découragerait les victimes réelles de se manifester, mais il aurait dû divulguer son implication personnelle.

Kurtz a conclu, notant: «Je pense que beaucoup de gens ont des explications à donner, même si c’est pour dire que j’avais tort, voici pourquoi. Je suis profondément déçu qu’on m’ait menti.

Regardez ci-dessus, via Fox News.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com