Howard Richardson accusé d’avoir agressé un policier le 6 janvier

Un homme de Pennsylvanie accusé d’avoir attaqué un officier de police de Washington, DC pendant le chaos au Capitole le 6 janvier aurait crié « voici, ça vient » avant de le frapper à trois reprises, ne s’arrêtant que lorsque son mât s’est brisé.

Howard Richardson, 71 ans, du roi de Prusse, est accusé d’agression avec une arme dangereuse ou d’infliger des blessures corporelles après avoir prétendument frappé un officier du département de la police métropolitaine avec un pro-Donald Trump drapeau derrière une barricade destinée à aider les forces de l’ordre à protéger le Capitole.

Selon l’exposé des faits joint à la plainte contre Richardson, les caméras portées par au moins quatre agents du département de la police métropolitaine au Capitole « enregistré sur vidéo Richardson, non provoqué par les agents, prennent un mât en métal avec un drapeau bleu Trump attaché et frappent MPD Officier RN trois fois. Richardson a approché RN à travers les barricades de style porte-vélos conçues pour empêcher l’accès non autorisé au bâtiment du Capitole des États-Unis et aux terrains du Capitole. Dans la vidéo, on peut entendre Richardson crier « ça vient » avant de s’approcher rapidement de la position de l’officier et de frapper trois fois[.] »

Richardson ne s’est arrêté qu’après la rupture du mât, selon le communiqué.

Les accusations portées contre Richardson pour l’agression présumée du 6 janvier surviennent après son arrestation en octobre pour une autre accusation : il aurait agressé quelqu’un qui conduisait une moto devant sa maison en septembre.

Tout en parlant à la police après cette arrestation, Richardson a renoncé à ses droits Miranda et a accepté de parler avec le FBI, selon l’exposé des faits. Richardson a déclaré aux enquêteurs qu’il s’était rendu à Washington le matin du 6 janvier afin d’assister au rassemblement « Stop the Steal » de Trump.

« Il est arrivé trop tard pour voir Trump parler lors du rassemblement et s’est rendu au Capitole des États-Unis », a-t-il déclaré aux enquêteurs, selon l’exposé des faits. « Il a regardé les autres renverser les barrières du porte-vélos et a vu la file d’officiers du MPD se retirer, et a rejoint une grande foule pour franchir les barrières de sécurité et se rapprocher du Capitole. »

Richardson aurait déclaré au FBI qu’il était « proche d’un groupe d’émeutiers qui a tenté d’enfoncer un gros objet dans la ligne de police, et en conséquence, il a été touché par des gaz lacrymogènes et s’est retiré ».

« Après qu’un émeutier ait donné du lait à Richardson pour traiter la brûlure de ses yeux, il s’est rétabli et, selon Richardson, il est retourné au front près de la ligne de police », indiquent les documents.

Richardson aurait admis qu’il avait balancé son mât de drapeau vers un policier peu de temps après s’être remis du gaz poivré et être revenu à la ligne, selon le communiqué, mais les enquêteurs disent qu’il ne leur disait pas toute la vérité.

« Mais il a faussement prétendu qu’il n’avait balancé l’officier qu’après que celui-ci lui ait balancé un morceau de métal », ajoute l’exposé des faits. « Richardson a décrit son agression contre l’officier comme une simple réponse naturelle au fait d’être balancé. »

Même lorsqu’il a montré une vidéo prouvant qu’il n’avait pas été provoqué pour attaquer le policier, Richardson n’aurait apparemment pas cédé. Il a reconnu que c’était lui dans la vidéo, mais a maintenu qu’il avait agi en réponse à quelque chose qui lui arrivait, selon le FBI.

« Je ne dis pas que c’est le meilleur comportement que j’aurais pu faire ici », a déclaré Richardson aux enquêteurs après avoir été pressé du point de vue des policiers, selon le communiqué. Mais il a soutenu qu’il avait été provoqué par d’autres qui s’étaient infiltrés dans la foule.

Contrairement à d’autres qui ont participé à la brèche du Capitole le 6 janvier, Richardson ne s’est pas trahi en publiant sur les réseaux sociaux ; en fait, son téléphone était à court de batterie peu de temps avant son arrivée à Washington le 6 janvier, et il ne l’a rallumé que ce soir-là, lorsqu’il a eu l’occasion de le recharger, selon l’exposé des faits.

Cependant, comme les enquêteurs l’ont découvert, Richardson a conservé un enregistrement manuscrit détaillé de ses actions dans son agenda.

Richardson « a écrit qu’il s’est garé à 11h00, était devant le bâtiment du Capitole à 12h15, ‘les portes ont été cassées’ à 13h00, ‘montant les marches’ à 13h30-1 : 45 heures, et » a été aspergé de poivre » à 14 heures. Il a noté qu’il avait » commencé à quitter » le Capitole à 15 h 30 « , indique l’exposé des faits, notant que les images de surveillance montrent Richardson s’éloignant du Capitole. vers 15h10

En plus de voies de fait, Richardson est accusé de troubles civils, d’entrée et de séjour dans un bâtiment ou d’un terrain restreint, de conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint, de violence physique dans un bâtiment ou un terrain restreint, de conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole, la violence dans les terrains ou les bâtiments du Capitole, et les défilés, manifestations ou piquetages dans un bâtiment du Capitole.

Lisez la plainte et l’exposé des faits ci-dessous.

[Images via FBI.]

