Howard Schultz finance un programme d’apprentissage en ligne pour les petites entreprises utilisant la plate-forme CreativeLive

L’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz. (Photo de fichier .)

L’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, lance un programme d’apprentissage en ligne gratuit conçu pour aider les petites entreprises à acquérir les compétences nécessaires pour se remettre de la pandémie de COVID-19. Appelé BackTo.Biz, le programme a été créé aux côtés de CreativeLive, les fabricants de ressources d’apprentissage en ligne basés à Seattle.

Schultz finance l’effort avec son projet Emes, une initiative créée avec sa femme, Sheri, pour incuber et soutenir l’innovation et offrir de meilleures opportunités et un accès à plus de personnes.

BackTo.Biz proposera plus de 400 leçons vidéo, articles et outils d’une variété d’entrepreneurs et est conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à élargir leurs connaissances et leurs compétences sur des sujets tels que : l’embauche, le commerce électronique, la création de marque, les modèles commerciaux pivotants, gestion du stress et plus encore.

“L’avenir de l’Amérique repose sur notre dynamisme entrepreneurial”, a déclaré Schultz dans une lettre aux partisans. «Mais ces dernières années, l’étincelle au sein de nombreux entrepreneurs a eu du mal à trouver l’oxygène pour brûler vif. Les causes sont nombreuses : le besoin d’apprentissage et de communauté, le manque de capital et de réseaux sociaux, les échecs systémiques qui poussent beaucoup à ne même pas essayer. C’est pourquoi je pense que cette plate-forme de récupération COVID est essentielle. »

Schultz s’est associé à un certain nombre de chefs d’entreprise et d’organisations à but non lucratif pour faire connaître le programme, notamment Starbucks, Microsoft, Facebook, Salesforce, Chase et plus encore.

Fondé en 2010 par le photographe professionnel Chase Jarvis, CreativeLive se concentre sur les cours en ligne liés à la création, mais héberge également des vidéos liées au leadership, aux affaires et au développement personnel. L’entreprise propose plus de 2 000 cours et a atteint 10 millions d’étudiants.