Howard Silver de Jasco Fabrics meurt, avis de décès – WWD

Howard Silver, qui a développé son entreprise textile familiale Jasco Fabrics, est décédé à 71 ans.

Silver est décédé subitement la semaine dernière, le 6 mars, a confirmé sa femme de 50 ans Maida. La cause était un choc septique et une ischémie. Le designer Jeffrey Banks a décrit la mort de Silver comme «inattendue» dans un article publié vendredi sur Instagram.

«Howard était cette espèce rare, un vrai gentleman qui avait la plus haute forme d’intégrité, à la fois dans ses relations avec vous et dans le produit qu’il fabriquait», a écrit Banks.

Il a dit avoir rencontré Silver pour la première fois alors qu’il était encore étudiant chez Parsons, affirmant que Silver «était toujours accueillant pour les étudiants et les jeunes designers.»

«Il était aimé et respecté de tous ceux qui le connaissaient», a déclaré Banks.

L’entreprise de Silver était une entreprise familiale lancée par son père en 1946 et est rapidement devenue la source de tissus pour des créateurs américains légendaires comme Claire McCardell et Norman Norell. Elle reste l’une des seules usines textiles de luxe à fabriquer ses produits en Amérique, connue pour son tissu signature en jersey mat et en laine rendu célèbre dans les années 1970 par l’essor de la robe portefeuille et plus tard largement utilisé par Donna Karan.

Silver a rejoint l’entreprise en 1980 à l’âge de 30 ans, après avoir travaillé dans le service communal juif. Il a rapidement positionné Jasco à nouveau comme un fournisseur clé de tissus de luxe pouvant être fabriqués dans des couleurs personnalisées. Il a également dirigé l’innovation de nouvelles fabrications, ponctuelles occasionnelles pour les designers, et a été l’un des premiers à créer des fibres biologiques et respectueuses de l’environnement. Le designer Stephen Burrows a récemment noté que Jasco était l’endroit où il s’était rendu au début de sa carrière de designer afin de trouver le type de tissu en jersey dont il avait besoin pour créer un nouveau design à l’ourlet de laitue.

Il a reçu en 1981 le Textile Designer Award de Cotton Inc. et en 1994, Parsons lui a décerné un Gold Thimble Award, normalement décerné uniquement aux créateurs de mode.

Au cours de ses 30 années à la tête de Jasco, l’entreprise a produit des textiles et des tissus pour pratiquement tous les designers américains notables, y compris Ralph Lauren, Calvin Klein, Vera Wang, Norma Kamali, Albert Nipon, Geoffrey Beene, Bill Blass, Isaac Mizrahi, Isabel Toledo, Richard Tyler. , Diane von Furstenberg, Anna Sui, Maria Cornejo, Zac Posen, Brandon Maxwell et même la chorégraphe Martha Graham, qui a conçu des looks pour ses performances de danse. Jasco a également travaillé avec de grandes marques américaines comme J. Crew, Land’s End et Banana Republic. En plus de travailler directement avec les grands designers et les grandes marques, Jasco a produit un certain nombre de collections de marques privées pour un éventail de grands détaillants.

Avec une telle liste de clients et une longue histoire d’étudiants et de jeunes créateurs engageants, Silver a été intronisé au Conseil des créateurs de mode d’Amérique en 2001 par Oscar de la Renta. Il a été le premier et reste le seul designer textile du CFDA.

En plus de sa femme, Silver laisse dans le deuil deux fils et quatre petits-enfants. Son fils Daniel Silver est un cadre de Netflix à la tête de son département de longs métrages documentaires et son fils Rafi Silver est acteur et membre du corps professoral du programme de théâtre de l’Université Columbia.

Il n’y a pas de service commémoratif, mais au lieu de fleurs ou de cadeaux, la famille demande que des dons soient faits au Temple Israel Center of White Plains et Westchester Jewish Community Services.