Howard Stern blâme Aaron Rodgers pour sa position sur le vaccin COVID-19 et a une forte suggestion pour la NFL

Howard Stern a beaucoup à dire sur le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers. Le légendaire animateur de radio a parlé de Rodgers lors de l’émission de lundi, a fustigé Rodgers pour son point de vue sur le vaccin COVID-19. Rodgers a récemment été testé positif au COVID-19, mais a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé » lorsqu’on lui a demandé s’il était vacciné.

« Ce gars, je ne regarde pas le football, désolé », a déclaré Stern, par Newsweek. « Je ne suis pas un grand fan. Je sais que le gars est un très bon joueur de football – c’est pourquoi ils supportent ses taureaux -. S’il y avait de la décence dans ce monde, vous savez, je jetterais ce gars hors de la ligue de football si rapide. »

Stern a poursuivi en disant que la NFL devrait « jeter » Rodgers hors de la ligue. Rodgers a été testé positif au virus la semaine dernière et a raté le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City. Il a été signalé que Rodgers avait subi un traitement alternatif et avait demandé à la NFL d’être considéré comme vacciné. La ligue l’a nié et enquête maintenant s’il a enfreint les protocoles COVID-19. Rodgers est apparu sur The Pat McAfee Show vendredi pour partager sa version de l’histoire.

« Certaines des règles, pour moi, ne sont pas du tout basées sur la science. Elles essaient purement de faire honte aux gens, comme devoir porter un masque sur un podium lorsque chaque personne dans la pièce est vaccinée et porte un masque – n’a aucun sens pour moi », a déclaré Rodgers, selon Fox News. « Si vous vous êtes fait vacciner pour vous protéger d’un virus que je n’ai pas en tant qu’individu non vacciné, alors pourquoi vous inquiétez-vous de tout ce que je pourrais vous donner ? Rodgers a également mentionné qu’il avait parlé à Joe Rogan et qu’il avait « fait beaucoup de choses qu’il avait recommandées dans ses podcasts et au téléphone avec moi ».

« Aaron Rodgers. Allez mec, vraiment? Tu sais, tout ce jeu de taureaux », a déclaré Stern. « Ouais, j’avais les anticorps. » Maintenant, tout d’abord, je ne sais pas d’où ces types tirent leurs informations. Vous avez des médecins qui étudient à la faculté de médecine. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce pays. » Rodgers reçoit le soutien de State Farm qui a annoncé lundi qu’ils se tenaient aux côtés du triple MVP de la NFL. Le premier Rodgers peut retourner sur le terrain est le samedi, un jour avant les Packers affrontent les Seahawks de Seattle.