Howe cherche l’histoire de Newcastle avec un joueur qui peut être « ce qu’il veut »

Eddie Howe est déterminé à sortir Newcastle United du bourbier et pense qu’un Joelinton rajeuni peut être un acteur majeur dans la lutte contre la relégation.

Howe, 44 ans, a été chargé de sauver la campagne Magpies après avoir remplacé Steve Bruce à la barre. Il a hérité d’une équipe sans confiance et sans victoire en Premier League en 2021-2022. Cela reste le cas alors que les Tynesiders occupent le bas du classement avec sept matchs nuls à leur actif ce trimestre.

Après avoir traversé l’isolement de Covid, Howe est désormais entièrement responsable de l’équipe et espère obtenir cette première victoire insaisissable samedi. Les autres combattants Burnley sont les visiteurs de St James’ Park.

Newcastle a fait match nul lors de trois de ses quatre derniers matchs. Et ils ont marqué un point lors d’un match nul 1-1 contre Norwich City mardi soir.

Joelinton a semblé animé tout au long et a coupé une figure beaucoup plus heureuse depuis que Howe a pris les choses en main. Et ayant légèrement modifié la position du Brésilien, le manager pense maintenant que l’attaquant tant décrié va enfin montrer ses vraies couleurs.

« Pour moi, Joelinton peut être ce qu’il veut être », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de vendredi, via The Chronicle. «C’est l’un de ces joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs zones du terrain. Je ne l’étiqueterais probablement pas en ce moment.

« Il a un très haut niveau technique, il a une grande éthique de travail. Il a un très bon physique et je pense qu’il a aussi la capacité de marquer des buts, donc tout cela s’est mélangé et nous avons un individu exceptionnel qui ne fera que s’améliorer.

« J’ai vraiment hâte de travailler avec lui, je ne l’échangerais pas. Il sera un membre précieux de notre équipe.

Howe désireux de faire l’histoire

Newcastle est devenue la quatrième équipe de l’histoire de la Premier League à ne remporter aucun de ses 14 premiers matchs de haut niveau. Les trois autres – Swindon, Queens Park Rangers et Sheffield United – ont été relégués.

Les choses s’annoncent sombres pour les hommes en noir et blanc, bien que la fenêtre de transfert de janvier puisse aider leur quête. De nombreux joueurs ont été liés à un déplacement vers le nord-est, mais il est toujours difficile d’acheter des joueurs en milieu de saison.

Et Howe a clairement indiqué qu’il continuerait à se battre avec l’équipe dont il disposait.

« Les joueurs sont désespérés pour obtenir la première victoire de la saison », a-t-il ajouté. « Je suis vraiment content du groupe jusqu’ici.

« Ma philosophie est forte. J’ai une vision claire de l’endroit où je veux emmener l’équipe. Cela prendra du temps, mais je pense que nous avons vu un début.

L’armée Toon, qui souffre depuis longtemps, était à pleine voix alors que son équipe marquait un point contre les Canaries. Howe était ravi de la réponse des supporters et espère qu’ils pourront élever les joueurs pour défier l’histoire et battre la goutte.

«Ils nous ont soutenus à un moment où nous avions vraiment besoin d’eux. Ils ont vraiment galvanisé l’équipe et je ne pourrai jamais assez les remercier pour ce qu’ils ont fait », a-t-il poursuivi.

« Il y a une raison pour laquelle cela n’a pas été fait avant, parce que c’est incroyablement difficile. Mais pourquoi ne pas être le premier ? Cela a toujours été mon état d’esprit. Pourquoi ne pas changer l’histoire ?

