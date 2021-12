Howe dénonce un incident déconcertant après avoir expliqué la réalité différente de Newcastle

Eddie Howe a été déconcerté par l’incapacité d’accorder un penalty à Newcastle United lors de sa défaite 4-0 contre Manchester City en Premier League dimanche.

Newcastle a subi une défaite complète face aux champions, mais le score ne racontait pas toute l’histoire. Alors que le score était encore de 2-0, le gardien de City Ederson a éliminé Ryan Fraser de Newcastle dans la surface.

Cela semblait être un penalty clair, mais l’arbitre ne l’a pas accordé et la VAR non plus.

Après, dans la seconde moitié, City a continué à contrôler davantage les procédures après avoir reçu un coup de main de la mauvaise défense de Newcastle en première mi-temps.

Mais Howe se demandera ce qui aurait pu se passer si son équipe avait eu la chance de revenir dans le match via la décision de pénalité.

Dans l’ensemble, il a tiré quelques points positifs du match, mais il sait qu’il y a encore beaucoup de travail à faire une fois qu’il aura fini de réfléchir à l’incident clé.

Howe a déclaré à Match of the Day : « C’est un match vraiment étrange parce que le résultat semble sombre pour nous. La réalité du jeu est très différente.

«Nous nous sommes donné une montagne à gravir avec le but que nous avons concédé et extrêmement décevant.

« Nous avons encaissé un mauvais deuxième but. Il y a eu des moments controversés; l’incident de Ryan Fraser était déconcertant et ne savait pas en quoi il ne s’agissait pas d’une sanction. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé avec VAR et l’arbitre. Le gardien de but élimine Ryan et c’est un stonewaller, un penalty clair.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Eddie Howe insiste pour que Newcastle progresse

Le patron des Magpies a poursuivi: «Pour rester ici et dire que je suis satisfait des joueurs, nous avons obtenu certaines choses dans le jeu juste après trois grosses défaites consécutives, mais nous devons regarder la qualité de l’opposition.

« Il y avait un bon feeling avec l’équipe, une bonne structure et de bons moments dans le match. Nous allons dans la bonne direction mais le chemin est encore long.

« Nous sommes sans ballon pendant de longues périodes. Ils vont avoir le ballon plus que vous. Les jouer avec deux jours de récupération en moins et les efforts physiques des joueurs étaient extraordinaires après les efforts contre Liverpool.

Après 18 matchs, Newcastle n’a que 10 points en Premier League et est deuxième. Une série de matches difficiles se poursuivra avec un match à domicile contre Manchester United lundi.

LIRE LA SUITE: Révélation de Newcastle pour voir Man Utd recevoir une offre énorme qu’ils ne peuvent ignorer